Ako si preniesť rýchlo a bezbolestne hypotéku

BRATISLAVA 3. novembra 2017 (WBN/PR) – Pri prenášaní úveru na bývanie z banky do banky dnes môžete ušetriť na poplatkoch aj na čase.

Banky na Slovensku dnes v rámci konkurenčného boja ponúkajú refinancovanie hypoték veľmi lacno, bez problémov a dokonca vám odpustia či uhradia zopár nutných poplatkov ako napríklad za kataster. Navyše niektoré vám aj pomôžu splatiť okrem starej hypotéky aj nevýhodné spotrebné úvery. Banky.sk sa pozreli na proces prenosu úveru na bývanie podrobnejšie a ponúkajú vám aj niekoľko rád, ako si ušetriť starosti aj peniaze.

V prvom rade si pred rozhodnutím o prenose hypotéky zistite, kedy máte výročie fixácie úroku. V čase jej vypršania je prenos hypotéky zo zákona bezplatný. Inak platíte 1% z prenesenej sumy, ktorá môže byť pri vyšších úveroch aj v tisíckach eur.

Tiež by ste si mali vypočítať, či sa vám prenos oplatí. Najmä pri mladších úveroch pri prenose stratíte časť úrokov, ktoré ste starej banke už zaplatili a musíte ich splácať novej banke. S výpočtom vám môže poradiť úverový špecialista v novej banke alebo rôzne refinančné kalkulačky na weboch bánk.

Vyjednávajte o úrokoch

Odborníci radia, že ak je rozdiel úrokov medzi novým a starým úverom menší ako 1%, nemusí sa presos hypotéky veľmi vyplatiť. Ak máte starú hypotéku s úrokom 3% ročne, prípadne s ešte vyšším, nemali by ste veľmi váhať, pretože dnes dostanete na trhu hypotéku už aj pod 1% ročne, samozrejme s rôznými podmienkami. Bežný úrok je okolo 2%.

Potom si urobte prieskum trhu – buď online alebo cez pobočky bánk – a nechajte si urobiť niekoľko nezáväzných ponúk. Ak dostanete viacero lepších ponúk ako vo vašej banke, choďte s nimi do starej banky a skúste vyjednávať zľavu z úroku. Ak banka nepovolí, dajte jej zbohom.

Preklepávanie

Nová banka vám úver môže schváliť aj bez zisťovania príjmov, ale len v tom prípade, že si ho nenavyšujete o viac ako 5% alebo 2000 eur.Vtedy stačí banke zvyčajne čestné vyhlásenie o vašich príjmoch, hoci vašu úverovú históriu si bude aj tak overovať. Ak nemáte omeškania a splácali ste starý úver poctivo, nemali by ste mať s prenosom problémy. Banky totiž majú radšej klientov s úverovou históriou ako bez nej. Banky si dnes v rámci jesenných akcií zvyčajne neúčtujú ani poplatok za poskytnutie úveru a poplatok za znalecký posudok, ktorý sa môže vyšplhať až na 200 eur, vedia tiež preplatiť. Prípadne niektoré si váš byt či dom ocenia na základe svojich tabuliek, vašich fotiek a starej kúpnej zmluvy.

Dôležité bude aj to, aký veľký úver si beriete. Banky už majú limity na vysoké hypotéky nad 80% hodnoty nehnuteľnosti. Ak by ste chceli úver vyšší, môžete ho vykryť spotrebným úverom, ale ten je drahší. Úroky sa dnes pohybujú okolo 5%.

Potrebné papiere

Po schválení úveru v novej banke, čo môže trvať aj dva týždne, musíte ísť do starej banky

a požiadať o vyčíslenie starého úveru a o jeho predčasné splatenie. Banky na to majú zo zákona mesačnú lehotu, hoci sa jedná len o vytlačenie jedného papiera a aj po ten si musíte ísť osobne na pobočku. Keď toto potvrdenie odnesiete do novej banky, tá pošle peniaze starej banke už na druhý deň. Zvyšnú sumu úveru, ak ste ho navyšovali, pošle na váš účet.

V novej banke si zvyčajne kvôli hypotéke potrebujete otvoriť tiež bežný účet, pretože to je často podmienka lepšieho úroku. Pripravte sa na niekoľkoeurové výdavky mesačne navyše. S novou bankou potom podpíšete aj úverovú zmluvu, záložnú zmluvu na váš byt a návrh na vklad záložného práva do katastra. Ak ste mali byt kvôli starej hypotéke poistený, dostanete aj žiadosť o zmenu vinkulácie vašej poistky na byt.

Návšteva poisťovne a katastra

Okrem starej banky preto musíte merať cestu aj do svojej poisťovne, pretože zmenu vinkulácie vašej poistky nehnuteľnosti v prospech novej banky online nevybavíte. Tlačivo musíte ísť osobne podpísať na pobočku.

Napokon, ak to za vás nevybaví banka, musíte ísť aj na kataster, kde požiadate o zmenu záložného práva k bytu na novú banku. Zaplatíte poplatok 66 eur a čakáte niekoľko týždňov, než vám to úradníci schvália. Majú na zo zákona 30 dňovú lehotu (ak sa tak v tejto lehote nestane, máte nárok na vrátenie 66-eurového poplatku – musíte však o toto vrátenie požiadať). Potom už len stará banka požiada o výmaz svojej zálohy na váš byt a bude to vybavené.

Posledné dokumenty

Ak si pri refinancovaní hypotéky navyšujete jej sumu, aby ste si napríklad splatili aj iné úvery, musíte banke dodať tiež potvrdenia z ďalšej banky, kde ste mali spotrebné úvery. Tá by mala vedieť, že ste ich splatili. Ak máte úver v online banke alebo progresívnej kamennej banke, viete si všetko vybaviť cez internet – aj vyčíslenie zostatku úveru, aj potvrdenie o splatení. Mailom to potom môžete poslať do novej banky. A môžete začať splácať novú hypotéku.

Aké doklady na prenos hypotéky potrebujete

V novej banke:

doklady totožnosti

doklady o príjme (nie vždy)

žiadosť o úver

znalecký posudok (nie vždy)

kópia katastrálnej mapy (nie vždy)

doklad preukazujúci vek stavby (nie vždy)

kúpnu a úverovú zmluvu

zmenu vinkulácie poistnej zmluvy k zakladanej nehnuteľnosti

potvrdenie o vyčíslení úveru

žiadosť o zmenu záložného práva

V starej banke:

žiadosť o vyčíslenie úveru

žiadosť o predčasne splatenie úveru

