Ako si správne vybrať športové oblečenie? Kľúčom je zvoliť správny materiál a nezabúdať na oporu poprsia

Po náročnom cvičení nastanú zakaždým dve veci – únava a pocit eufórie. Môžu za to endorfíny, nazývané aj hormóny šťastia, ktoré sa pohybom v našom tele prirodzene vyplavujú. Na to, ako sa po cvičení cítime má vplyv celý rad faktorov, ako strava či pitný režim počas dňa, kvalita spánku alebo miera stresu, ktorú práve prežívame. To, ako sa po športe cítime, ale môže významne ovplyvniť aj oblečenie, ktoré si na tréning oblečieme. Prinášame rady a tipy, ako si zvoliť športové oblečenie do fitka alebo na doma, vďaka ktorým sa budete počas tréningu aj po ňom cítiť omnoho lepšie!

Buďte „v suchu”

Niektoré materiály odvádzajú pot od tela, iné vlhkosť naopak absorbujú. Pokiaľ ide o športovanie, mali by ste voliť hlavne z prvej skupiny – pot sa pomocou takýchto tkanín lepšie odparuje a telo sa nebude toľko prehrievať. Čo sa týka športového oblečenia, s výberom správnych materiálov má bohaté skúsenosti slovenská bikini fitness športovkyňa, influencerka a zakladateľka značky TIMME – Tímea Trajteľová. „Počas svojej kariéry ako profesionálna športovkyňa som vyskúšala nespočetné množstvo športového oblečenia. A musím povedať, že občas ani materiály, ktoré výrobcovia propagujú ako chladiaci alebo odvádzajúci pot, úplne nefungujú,“ konštatuje.

„Za tie roky skúseností je pre mňa jednotkou v materiáloch jednoznačne nylon. Ide o veľmi mäkký materiál so štruktúrou hodvábu, vďaka čomu veľmi rýchlo schne. Nylon tiež skvele odvádza pot, pomáha jeho ľahkému odparovaniu a ponúka aj odolnosť proti plesniam, čo zaisťuje jeho dlhú životnosť. V kolekcii TIMME sme použili nylon a spandex, vďaka ktorému naše modely neobmedzujú v pohybe a sedia ako druhá koža,“ dodáva úspešná športovkyňa.

Dajte stopku bavlne

Bavlna je skvelý materiál, keď si kupujete oblečenie na voľný čas. No na športovanie, pri ktorom sa poriadne zahrejete a potíte, sa ale úplne nehodí. Tričká alebo nohavice z tejto látky pot naopak sajú, čo spôsobí, že sa najskôr budete prehrievať a po skončení aktivity vám zase bude veľmi rýchlo zima. Dobrou voľbou nie sú ani materiály, ktoré nedýchajú, teda tie, ktorých základom sú buď guma alebo plast.

Oblečte sa vhodne

Príslovie „Nie je zlé počasie, len zlé oblečenie”, určite poznáte. Zatiaľ čo si ho ale spájame skôr s pobytom vonku, platí aj pre cvičenie vo vnútri. Pokiaľ mierite na lekciu jogy, kde je hlavným cieľom flexibilita či pretiahnutie boľavého chrbta od počítača, určite oceníte pohodlný outfit. Vhodnou kombináciou sú napríklad dlhé legíny, mikina a teplé ponožky. Ak ale mierite napríklad na HIIT, spinning alebo na bežecký pás, pokojne postačia len pohodlné športové šortky a top.

Na veľkosti nezáleží

Keby ste si mali na cvičenie kúpiť len jediný kúsok oblečenia, vašou voľbou číslo jedna by mala byť kvalitná športová podprsenka. A to aj v prípade, že veľkosť vašich košíčkov nie je C alebo väčšie. Dôvodom je skutočnosť, že sú prsia podopierané iba dvoma slabými štruktúrami: samotnou kožou a tzv. Cooperovými väzmi. Dobrá športová podprsenka zaistí oporu, zabráni bolesti pŕs i chrbta a pri cvičení obmedzí ich pohyb.

Voliť sa dá ako z už spomínaných športových podprseniek alebo si môžete vybrať športový top s oporou pre poprsie. Základom by mali byť širšie ramienka, niektoré topy potom majú aj vyberateľné vypchávky, vďaka čomu si môže každá žena zvoliť, čo jej vyhovuje. Všetky vyššie uvedené parametre spĺňa napríklad bezšvový športový top TIMME Seamless Skin. Prepracovaný strih s push-up efektom z 90% nylonu a 10% spandexu vás podrží aj pri tých najnáročnejších športových aktivitách. Vyberať si môžete z troch trendy farieb – Lila, Baby Blue a Khaki.

Malé, veľké ženy

Možno ste si doteraz mysleli, že existuje len jeden druh športového oblečenia, ktorý padne všetkým. Tak to ale rozhodne nie je. Každý typ postavy má svoje špecifiká, ktoré je možné vďaka správnym strihom či materiálom vyzdvihnúť. Napríklad, vôbec najrozšírenejšiemu typu postavy, hruške, pristanú topy a tričká so širokými výstrihmi, ktoré vizuálne rozširujú ramená a dotvárajú postave optický tvar presýpacích hodín. V hornej časti sú tiež vhodnejšie svetlé farby, zatiaľ čo nohavice alebo legíny by mali byť v tmavších odtieňoch.

Športovkyniam s väčším poprsím pristanú tmavšie tričká s výraznými švami, ktoré opticky zoštíhľujú pás. Pozornosť od veľkého dekoltu odvedú aj potlače alebo rôzne prestrihy či detaily v iných častiach topu. Makáte na tom, aby ste nejaké to kilo zhodili? Siahnite po tvarujúcom prádle aj športovom oblečení, ktoré vám môže opticky ubrať až jednu konfekčnú veľkosť. Dobrou voľbou sú aj topy s asymetrickým výstrihom a legíny s vysokým pásom a širokou gumou. Vďaka prémiovým materiálom skvele sedia a sú ideálne pre každú ženskú postavu.

