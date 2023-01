Ako si vybaviť hypotéku a získať vysnívanú nehnuteľnosť v dnešnej dobe

Príliš vysoké ceny nehnuteľností a sprísnené podmienky hypotéky robia sen o vlastnom bývaní pre mnohých z nás priam neuskutočniteľným. Ako získať vytúžený domov napriek dnešnej situácii na trhu? Riešenie môže mať viacero podôb.

Túžite po vlastnom bývaní, ale nemáte dostatok vlastných finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti? Riešením môže byť hypotéka. Získanie peňazí na kúpu domu alebo bytu, výstavbu, či refinancovanie hypotéky je možné vybaviť v priebehu 2-4 týždňov.

Výber vhodnej nehnuteľnosti

Ešte pred samotnou žiadosťou o hypotéku si treba vybrať vhodnú nehnuteľnosť. Ide o dôležitý krok, pretože nie každá nehnuteľnosť je pre finančnú inštitúciu ideálnou zábezpekou pre poskytnutie úveru. Banke budete musieť pri predkladaní žiadosti špecifikovať, akým spôsobom financie z hypotéky využijete, a čím chcete ručiť. Problémom je bývanie, kde sú nevysporiadané vlastnícke vzťahy, a ktoré je tiež zábezpekou iného úveru.

Situácia, kedy vám banka neposkytne hypotéku nastáva často aj vtedy, keď chcete rekonštruovať dom či byt po rodičoch, v ktorom majú právo doživotného užívania. Keďže hypotéka bez založenia nehnuteľnosti prakticky neexistuje, ide častokrát o neľahkú situáciu. Riešením môže byť, že založíte inú nehnuteľnosť alebo si zoberiete spotrebný úver, pri ktorom však treba byť opatrný a z dlhodobého hľadiska nie je výhodný kvôli vysokým úrokom.

Podmienky hypotéky

Pre získanie hypotekárneho úveru potrebujete splniť viacero podmienok, od ktorých z časti závisí i výška hypotéky. Veľké porovnanie ponúk hypoték všetkých bánk v SR vám umožní hypotekárna kalkulačka. Vďaka nej si urobíte výpočet hypotéky, ktorá by bola pre vás najvýhodnejšia. Takisto si pomocou nej môžete zistiť výhodné prenesenie hypotéky, ktorú už splácate.

Banky budú pri vybavovaní hypotéky skúmať v prvom rade vašu bonitu. To znamená, do akej miery ste schopní úver splácať, a to sa odvíja od vášho príjmu. Niekedy sa môžete stretnúť s tým, že banka nevyžaduje váš príjem. Hypotéka bez dokladovania príjmu však neznamená bez príjmu, ako sa niektorí mylne domnievajú. Situácia, kedy banky dokladovanie príjmu nevyžadujú, zvyčajne nastáva vtedy, keď o hypotéku žiada klient tej istej banky, kde má aj účet. Ak je príjem zasielaný na tento účet aspoň 6 mesiacov, nie je väčšinou potrebné potvrdenie od zamestnávateľa.

Foto: Vovlastnom

Čo robiť pri nedostatku financií

Keďže finančné inštitúcie poskytujú hypotekárny úver maximálne do 90 % z hodnoty vašej nehnuteľnosti, potrebujete mať v prvom rade finančnú rezervu, ktorou rozdiel doplatíte. Dofinancovanie hypotéky do 100 % riešia ľudia úsporami, spotrebným úverom (prípadne medziúverom) alebo im pomôžu rodičia založením svojej nehnuteľnosti. Mnohokrát však potrebujú na úver došetriť a ich sen na získanie vlastného bývania sa tak odďaľuje. Čo robiť, ak nechcete prísť o svoju vysnívanú nehnuteľnosť a napriek nedostatku financií bývať vo vlastnom?

Vovlastnom – Prenájom s možnosťou odkúpenia neskôr

Služba VoVlastnom od skupiny BizPartner Group už viac ako 8 rokov umožňuje klientom po celom Slovensku dostať sa k vysnívanej nehnuteľnosti veľmi jednoduchým a pohodlným spôsobom aj napriek nedostatku financií. Dom či byt za vás kúpi, prenajme vám ho a vy si ho môžete odkúpiť neskôr, a to za vopred dohodnutých podmienok. Stačí vám uhradiť rezerváciu od 15% z kúpnej ceny, ktorá sa v plnej výške započítava do kúpnej ceny, a môžete sa okamžite nasťahovať. Cena, za ktorú ju od nás neskôr odkúpite, sa počas celého obdobia nezmení, čo vás zároveň chráni aj pred nepríjemným rastom cien nehnuteľností.

Výhody služby VoVlastnom

do nehnuteľnosti sa môžete okamžite nasťahovať alebo ju ďalej prenajímať,

stačí vám len malá časť kúpnej ceny, štandardne od 15%, a môžete bývať vo vlastnom,

cenu nehnuteľnosti máte zafixovanú až do odkúpenia, a to aj napriek neustálemu rastu ich cien,

nájomné za užívanie nehnuteľnosti je výrazne nižšie, aké majú komerčné nájomné byty,

nehnuteľnosť je možné rekonštruovať alebo upraviť podľa svojich predstáv.

Na odkúpenie nehnuteľnosti do svojho vlastníctva získate čas až niekoľko rokov, počas ktorých tak môžete urobiť v hotovosti, úverom alebo hypotékou kedykoľvek aj predčasne, a to bez akýchkoľvek obštrukcií či pokút. Zároveň vám pri jej žiadaní môže pomôcť fixácia ceny nehnuteľnosti. V prípade, že by ste mali problém s odkúpením nehnuteľnosti v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, nemusíte mať obavy. Po vzájomnej dohode vám umožníme dobu rezervácie predĺžiť alebo nehnuteľnosť posunieme ďalšiemu záujemcovi tak, aby sme vám vedeli v ideálnom prípade vrátiť celý rezervačný poplatok.

Už nečakajte na to, kým splníte podmienky bánk či našetríte dostatok peňazí a bývajte hneď vo vlastnom. Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, telefonicky alebo emailom. Viac na www.vovlastnom.sk.

