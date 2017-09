Ako si vybrať lyžiarky?

BRATISLAVA 6. septembra 2017 (WBN/PR) – Síce je zima ešte pomerne ďaleko, mnohí z nás premýšľajú o kúpe nových, a teda v prvom rade kvalitných lyžiarskych topánok. Ktoré vlastnosti sú pre vás najdôležitejšie? Veľkosť, šírka skeletu, flex index alebo rovno – všetko? Venujte výberu aj vy náležitú pozornosť a spoločne s odborníkom nájdite lyžiarske topánky, ktoré budú spĺňať vaše najtajnejšie túžby!

Pozor na veľkosť a šírku topánky!

Pochopiteľne, že výber vhodnej veľkosti je jedným z najzásadnejších atribútov, na ktorý by ste sa mali zamerať. Bohužiaľ, mnoho ľudí si vyberá zbytočne veľké topánky, čo sa následne prejavuje nekomfortnou jazdou, ba dokonca nestabilným držaním nohy. Nielen dĺžka, ale aj šírka je ďalším z atribútov, ktorý by ste si mali všímať, keďže tento parameter si ľudia zväčša nevšímajú. Pred kúpou si teda bezpodmienečne odmerajte dĺžku a šírku nohy! Vedeli ste, že lyžiarky by vám mali byť zozačiatku tesné, keďže po prvej lyžovačke sa ich objem zväčší? To znamená, že ak vám v obchode sadli ako uliate, behom pár dní sa vám roztiahnu a bohužiaľ, s veľkou pravdepodobnosťou vám budú zbytočne veľké, keďže vnútorná výstelka stratí až 40% svojho objemu behom prvých desiatich dní lyžovačky.

Skúšajte, skúšajte, skúšajte! Nezáleží na tom, či vyberáte lyžiarske nohavice, bundu, lyže či lyžiarske topánky. Toto pravidlo platí dvojnásobne v prípade, že vás trápia výrastky, problémy s členkami či achilovkou! Veď základom je, aby ste sa počas jazdy cítili komfortne a bezpečne, no nie? A pamätajte, že žiadna bolesť v topánkach sa nepripúšťa! V žiadnom prípade!

Flex index

Tuhosť, teda „flex index“ závisí od toho, aké sú vaše lyžiarske skúsenosti. Čím je táto hodnota vyššia, tým je skelet pevnejší, no pevnejšia je aj papuča lyžiarky. Ak s lyžovaním len začínate, dbajte na to, aby nebola hodnota indexu nižšia ako je vaša hmotnosť, no na druhej strane treba podotknúť, že táto hodnota by mala stúpať spoločne s vašou váhou, a to bez ohľadu na vaše lyžiarske skúsenosti.