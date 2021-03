Ako si vybrať poskytovateľa TV cez internet?

Chcete sledovať televíziu cez internet, ale neviete akého poskytovateľa si vybrať? Ísť podľa ceny, alebo podľa počtu staníc? Pripravili sme sa pre vás stručný prehľad všetkého dôležitého, aby ste si vedeli dobre vybrať.

1. Čo najnižšia rýchlosť sťahovania

Na to, aby ste mohli program sledovať bez zasekávania sa a naozaj plynulo je potrebné, aby ste si vybrali poskytovateľa s čo najnižšou rýchlosťou sťahovania. „Vďaka moderného formátu H.265, ktorý ako jediná spoločnosť používame, sme boli schopní docieliť plynulého prehrávania HD prenosu aj pri nízkom dátovom toku. Pre plynulé sledovanie Lepšia.TV zvláda prehrávať relácie s rýchlosťou iba 3 Mb/s, ktoré je vhodné aj pre sledovanie v HD rozlíšení. Ak sa pozeráte na relácie cez mobil, tablet, Lepšia.TV box a aj najnovšie Smart TV, máte možnosť si nastaviť kvalitu videa v nastavení samotnej služby a tým znížiť množstvo sťahovaných dát potrebných na plynulý prenos,“ konštatuje Pavel Górecki za Lepšia.TV.

Foto: Lepšia.TV

2. Prijateľná cena

Ceny poskytovateľov sú veľmi odlišné. Vždy si dopredu zistite čo za danú cenu získate. Niektorí môžu mať cenu nižšiu, ale nebudete mať balík prémiových produktov, alebo budete viazaní na menší počet zariadení. Prienik prijateľnej ceny a kompletných služieb ponúka napr. Lepšia.TV. Tu získate 112 televíznych staníc vrátane prémiových a 67 HD kanálov. Vyskúšať tento balík môžete úplne bez záväzkov. Cena je 0,10 € za mesiac. Následne je to 7,39 eur mesačne. Ponuka v sebe zahŕňa aj archív televíznych staníc 30 dní spätne. Súčasťou služby je nahrávanie programu či pretáčanie reklám. Niektorých môže zaujať aj to, že v tejto službe je zahrnuté aj počúvanie viac ako 20 000 rozhlasových staníc z celého sveta.

3. Sledovanie na TV obrazovke

Niektorí poskytovatelia nemusia poskytovať možnosť sledovať svoje obľúbené programy na TV obrazovke. Takým je napríklad DIGI GO, O2 TV v mobile. Magio GO môžete sledovať iba vtedy ak vlastníte aj Magio GO TV box. Určité obmedzenia má aj Skylink Live TV, ktorý môžete sledovať iba na vybraných typoch televízora. Majte na pamäti, že je dobré si vybrať takého poskytovateľa, ktorého podporuje viacero výrobcov smart TV. Aplikácia poskytovateľa by mala byť vo väčšine smart televízoroch zabudovaná či dostupná na inštalovanie.

Foto: Lepšia.TV

4. Prémiové programy sú v cene

Ako sa hovorí dvakrát meraj a raz rež. Pri výbere poskytovateľa televízie cez internet to platí dvojnásobne. Niektorí poskytovatelia totiž prémiové balíky ponúkajú za špeciálny doplatok. Po objednaní tak niektorí môžu zostať sklamaní. Nájdu sa však aj takí, kde prémiové stanice máte okamžite k dispozícií a to bez akýchkoľvek poplatkov.

5. Jasné pravidlá, podmienky a zmluvy

Dobrý poskytovateľ sledovania televízie cez internet má jasné pravidlá, neobťažuje vás dlhými zmluvami v ktorých sa aj zaručene nebudete vyznať. V niektorých prípadoch ani žiadne zmluvy nebudete potrebovať. „Zmluvu budete podpisovať iba v prípade, keď sa rozhodnete pre prenájom Lepšia.TV boxu. V ostatných prípadoch nič nepodpisujete. Jednoducho si u objednávky zvolíte dĺžku predplatného a riadite sa následne našimi inštrukciami. Je to jednoduché, rýchle a k ničomu sa nezaväzujete. Najlepšie je na tom to, že službu si môžete kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť. Je len na vás kedy ju chcete využívať. Plne sa prispôsobí vašim potrebám,“ konštatuje Pavel Górecki za Lepšia.TV.

Foto: Lepšia.TV

6. Môžete ju sledovať kdekoľvek

Televíziu cez internet môžete pozerať v celej Európskej únii. Nezáleží pritom či ste na dovolenke, služobnej ceste alebo na chate s priateľmi. Stačí mať pripojenie k internetu a už vám nič neunikne. Rovnako nie ste viazaní len na jedno zariadenie. Na sledovanie internetovej televízie môžete využiť mobil, tablet, počítač či notebook. Samozrejmosťou je sledovanie televízie cez vašu Smart TV. Využívať môžete aj aplikáciu Lepšia.TV či Lepšia.TV box.

7. Archív a nahrávanie

Pri výbere svojho poskytovateľa sa pozrite aj na dĺžku archívu. Niektorí poskytovatelia ponúkajú svojim zákazníkom iba 7 denný archív. Iní majú 30 dňový archív. Nezabudnite si aj preveriť možnosti nahrávania programu. Sú tu tiež veľké rozdiely. Niektorí poskytovatelia nahrávanie programu majú obmedzené na určitý počet hodín a niektorí ponúkajú službu neobmedzene. Okrem toho vám odporúčame si všimnúť či služba má intuitívne ovládanie aplikácie a jednotný dizajn vo všetkých zariadeniach.

Článok vznikol v spolupráci s klientom Lepšia.TV