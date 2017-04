Ako si vybrať vhodný spotrebný úver

Bratislava, 26.4.2017 ( WBN/PR ) – Pri rozhodovaní o pôžičke si všímajte výšku úroku, RPMN, ale aj poplatky a podmienky na výhodné zľavy.

Bežný klient banky sa pri výbere spotrebného úveru najčastejšie rozhoduje podľa výšky úroku alebo výšky mesačnej splátky. Úroky na spotrebných úveroch v bankách sa pohybujú od 3,5% do 9% ročne (s výnimkou pôžičky od mBank, ktorá vám požičia s nulovým úrokom). Porovnať úroky na spotrebných úveroch si môžete tu.

Kritériá ako výška úroku či výška splátky sú síce dôležité, no rozhodne nie jediné, ktoré by ste si mali všímať. Treba si dať pozor tiež na to, za akých podmienok môžete úrokovú sadzbu získať. Niekedy je zvýhodnený úrok podmienený výškou úveru. To znamená, že banka vám dá nižší úrok, ale musíte si od nej požičať viac, ako reálne potrebujete. Čo ušetríte na úroku, preplatíte na splácaní vyššej sumy úveru.

Skryté podmienky

Podľa odborníkov je jedným z najdôležitejších kritérií výberu úveru aj otvorenosť pri komunikácii úrokovej sadzby. Dávajte si pozor najmä na slovíčko „od“ v ponuke úroku. To zvyčajne znamená, že najnižší úrok nedostane každý, ale len solventnejší klient.

Banky si tiež pri poskytnutí lacného úveru zvyknú klásť podmienky. Okrem spomínanej minimálnej výšky úveru (od niekoľko stoviek eur až po niekoľko tisíc eur) to býva napríklad minimálna či maximálna doba splatnosti (lehoty sa pohybujú od jedného roka až po osem rokov). Ďalšou častou podmienkou bánk na výhodný úrok je aktívne využívanie bežného účtu. Banky požadujú, aby ste si u nich založili kvôli úveru aj bežný účet (s mesačným poplatkom od 0 do 15 eur), prípadne od vás môžu za výhodný „spotrebák“ vyžadovať nejaké vkladové či sporiace produkty. Na ďalších produktoch tak banke môžete zaplatiť viac, ako ušetríte na lacnom úvere.

Pozor na poplatky

Všímať si treba taktiež poplatky – ako napríklad poplatok za poskytnutie úveru. Pohybuje sa v niekoľkých percentách z požičanej sumy a môže sa vyšplhať aj na desiatky eur. Napríklad v ČSOB je tento poplatok 2% z požičanej sumy, minimálne 35 eur. Prima banka si dokonca účtuje až 5% z poskytnutého úveru, i keď sľubuje, že vám peniaze po roku a pol splácania vráti, ak splácate úver z jej účtu a načas, bez omeškania.

Niekedy vás môže prekvapiť aj poplatok za zmenu v úverovej zmluve. Ten zaplatíte napríklad pri predčasnom splatení úveru či zmene účtu, z ktorého úver splácate. Banky si účtujú poplatky aj za vyčíslenie zostatku úveru na žiadosť klienta pri jeho predčasnom splácaní, hoci podľa NBS je tento poplatok neférový. Tento poplatok sa tiež môže pohybovať v niekoľkých desiatkach eur. Pýtajte sa preto na možnosť mimoriadnych splátok alebo predčasného splatenia bez poplatku.

Pýtajte sa aj na RPMN

Dôležitým kritériom pri rozhodovaní o pôžičke je aj sledovanie ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN). Tá určuje celkové náklady spojené s úverom vrátane poplatkov. RPMN je väčšinou vyššia ako úrok a udáva, koľko peňazí navyše musíte zaplatiť, keď si požičiavate peniaze od banky.

Podľa odborníkov by RPMN nemala byť výrazne vyššia ako úroková sadzba. Ak je hodnota RPMN vyššia ako 20%, mali by ste zbystriť pozornosť a overiť si, či je pôžička skutočne taká výhodná ako vyzerá. Vysokú RMPM mali zvyčajne nebankové subjekty, ktoré si účtovali až stovky či tisícky percent. Po zmene zákonov v minulom roku si dnes nebankovky môžu účtovať RPMN maximálne dvojnásobok toho, čo si priemerne účtujú na trhu banky – to znamená niečo nad 20%.

Doklady a rýchlosť

Pri spotrebnom úvere chcete mať zvyčajne požičané peniaze k dispozícii čo najskôr, preto vás môže zaujímať tiež rýchlosť schválenia úveru a jednoduchosť pri jeho vybavovaní. Väčšina bánk vám dnes úver dokáže schváliť už za niekoľko minút a peniaze na účte tak môžete mať do pár hodín. To však platí len v prípade, ak máte v poriadku svoju úverovú minulosť a po ruke všetky doklady. Banky vám dokonca vedia poskytnúť úver aj cez internet.

Pri rozhodovaní o úvere si preverte, čo všetko musíte pri žiadosti banke predložiť. Zvyčajne potrebujete doklady totožnosti (občiansky preukaz alebo pas či vodičský preukaz), niekam musíte doniesť aj doklad o adrese (napríklad faktúru za telefón). Dokladovať budete musieť aj príjem, no len ak ste živnostník. Ak ste zamestnanec, banka si overí váš príjem v Sociálnej poisťovni.

Pri výbere pôžičky sa ďalej pýtajte banky na služby, ktoré vám môže ponúknuť počas splácania. Napríklad pri navýšení úveru, konsolidácii viacerých pôžičiek, ale aj pri odklade splátok či pri ich dočasnom znížení.

Autor: Mário Skyba