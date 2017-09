Ako si vybrať vhodný študentský účet

BRATISLAVA 21. septembra 2017 (WBN/PR) – Na začiatku školského roka banky začínajú lákať študentov, aby si u nich založili účet. Banky.sk vám ponúkajú niekoľko rád ako sa správne rozhodnúť pri výbere najvhodnejšieho študentského konta.

Mladí ľudia sú pre finančné domy budúci potenciálni platiaci klienti a preto im ponúkajú rôzne výhody na účtoch. Väčšina bánk dokonca nevyberá ani mesačný poplatok za študentské konto. Účet zadarmo však podmieňujú buď aktivitou na ňom alebo vekom.

Za najčastejší dôvod založenia účtu je pre študenta nástup na vysokú alebo strednú školu či začiatku brigády. Majú ho už v priemere dvaja z troch študentov vo veku 16-19 rokov a drvivá väčšina vysokoškolákov. Vyplýva to z údajov ČSOB a prieskumu agentúry TNS Slovakia medzi generáciou mladých vo veku 12-26 rokov.

Z tohto prieskumu vyplynulo aj to, že hlavným kritériom pri výbere účtu je pre študentov, ktorí nemajú peňazí nazvyš, aby bol zadarmo.

Pozor na vek

Pri výbere účtu si v prvom rade dajte pozor na váš vek a formu štúdia. Banky zvyčajne ponúkajú študentské účty od 15 do 26 rokov. Takže ho môžu získať aj stredoškoláci, vysokoškoláci, ale aj doktorandi. Navyše napríklad v ČSOB môžete študentský účet FUN využívať až do 28 rokov.

Na založenie študentského konta zvyčajne bude študent potrebovať zvyčajne potvrdenie o dennom štúdiu, niekde stačí aj potvrdenie o externom štúdiu. V niektorých bankách študent však nemusí predložiť na pobočke ani potvrdenie o návšteve školy, pretože zľavnené účty sú viazané iba na vek. Tak to robí napríklad mBank, kde je účet zadarmo pre študentov do 18 a stačí mať občiansky preukaz. V Poštovej banke získa mladý vo veku od 15 do 26 rokov Dobrý účet junior automaticky, iba na základe dokladu totožnosti. V Tatra banke aj VÚB je účet automaticky bez poplatkov do 20 rokov.

Študentský účet si môžete založiť aj online napríklad v Slovenskej sporiteľni cez počítač a web kameru.

Výbery z bankomatov

Dôležité je aj preveriť si, koľko výberov z bankomatov máte k účtu zadarmo. Nie všade sú neobmedzené. Napríklad pri OTP Ready konte je výber bez poplatku len jeden do mesiaca. Podstatná je tiež dostupnosť bankomatov vytipovanej banky v okolí vašej školy, internátu či knižnice. Lokátory bankomatov nájdete na weboch bánk či v mobilných aplikáciách.

Ak študujete v zahraničí, preverte si tiež to, či vaša banka má nejaké zľavy na výbery z bankomatu za hranicami Slovenska. Napríklad v mBank pri účte navlastnetriko majú študenti výbery zo všetkých bankomatov po svete zadarmo, ale musia naraz vybrať aspoň 70 eur. Rovnako bez poplatku – a dokonca bez obmedzenia minimálnou sumou – môžete vyberať hotovosť z bankomatov po celom svete s U kontom od UniCredit Bank. Vo väčšine ostatných prípadov vyberiete peniaze zo zahraničných bankomatov zadarmo (alebo za zvýhodnených podmienok), ak vyberáte z bankomatu vašej bankovej skupiny. Za výbery z cudzieho bankomatu si banky účtujú niekoľkoeurové poplatky, ktoré môžu v študentskej peňaženke chýbať.

Online banking a karty

Prehľadný a bezpečný internet banking a prístup k bankovým službám cez mobil je pre väčšinu študentov tiež dôležité kritérium výberu. Mladí ľudia dávajú dôraz aj na užívateľsky užitočné a prehľadné aplikácie, ktoré im uľahčia narábanie s účtom. Napríklad VÚB a Tatra banka ponúkajú jednoduché platby cez aplikáciu Viamo.

Kto je fanúšikom platieb kartami, mal by si zistiť, aké karty banka ponúka k študentskému účtu. Sú to zvyčajne lacnejšie neembosované debetné karty. Jedna karta je už bežnou súčasťou účtu, ale ak by ste chceli kariet viac alebo iný druh aký je v balíku, musíte si priplatiť niekoľko eur mesačne. No sú aj výnimky. Napríklad Poštová banka ponúka k Dobrému účtu junior až 4 platobné karty. Banky tiež pochopili, že študent chce byť individuálny a vynikať. Aj preto napríklad Slovenská sporiteľňa a Tatra banka ponúkajú karty s vlastným dizajnom.

Čo študenti dostanú extra

Banky si študentov chcú získať tiež službami navyše. V ČSOB môžu mladí od 18 rokov v rámci študentského FUN účtu využiť povolené prečerpanie do 300 eur.

Prima banka zas odmeňuje aktívnu platbu kartou 0,5% odmenou zo zaplatenej sumy. Kompletný detailný prehľad študentských účtov si môžete pozrieť tu.

Stručný prehľad cien, podmienok na zľavy a extra služieb k študentským účtom si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

