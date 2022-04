Ako Slováci strávia Veľkonočné sviatky? Ich plány ovplyvnilo zdražovanie

Vyššie ceny potravín či energií a horšia finančná situácia sa podpísali aj na plánovaní výdavkov v rámci veľkonočných sviatkov. Ako ďalej ukázal prieskum Poštovej banky, viac ako 90 % ľudí bude sviatky tráviť doma.

Vyše polovica opýtaných vynaloží na veľkonočné pokrmy, pohostenie a výslužky menej peňazí ako minulý rok. U dvoch tretín Slovákov ide o sumu nanajvýš do 200 eur a pätina opýtaných nechce minúť nič.

Väčšina oslavy neplánuje

Pre viac ako 35 % našincov to bude bežný, predĺžený víkend bez akýchkoľvek osláv. A väčšina tých, čo oslavovať bude, minie na výzdobu, pokrmy a pohostenie výrazne menej ako po minulé roky. Najčastejšie zmieňovanou bola v prieskume suma menej ako 100 eur. Takúto čiastku plánuje do sviatkov „investovať“ približne 46 % Slovákov. Do 200 eurového limitu sa zmestí 23 % ľudí.

„Kým v roku 2020 rástla suma financií minutých na potraviny počas veľkonočného týždňa a vlani bola len o trochu nižšia, tento rok sa Slováci plánujú výraznejšie uskromniť. Rastúca inflácia im veľkonočné nákupy predražila v priemere až o 10 % a mnohí tak musia siahať podstatne hlbšie do vrecka. To sa odzrkadľuje aj v ich plánoch minúť na sviatky výrazne menej,“ vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká.

Veľkonočný nákup sa predraží

To, že našinci si začali výraznejšie uťahovať opasok, potvrdzujú aj dáta. Až 82 % opýtaných uviedlo, že na Veľkú noc tento rok neminie viac peňazí ako vlani a 53 % Slovákov priam musí v dôsledku zhoršenej finančnej situácie utratiť menej ako po minulé roky. Úzko to súvisí aj s faktom, že sa veľkonočný nákup potravín pre rastúcu infláciu značne predraží.

Prieskum pre Poštovú banku uskutočnila v apríli 2022 agentúra 2muse na reprezentatívnej vzorke 1 213 respondentov z celého Slovenska.