Ako speňažiť hádky, prieky a zvady?

Na úvod podstatná otázka – ako reaguje človek, ktorému skočíme na otlak?

Možno v hneve vyloží smetiaky na miesta, kde vám dokonale prekážajú. Alebo sa správa drzo a nepriateľsky, možno vám doškrabe auto, nahucká psa na vaše sliepky…

Prieky, zvady a schválnosti sa takmer v rovnakej podobe vyskytujú na celom svete. A presne to sa dá výborne speňažiť! Dôkazom toho je originálny podnikateľský nápad – vznik akciovej spoločnosti Pomsta je sladká.

A tak sa volá aj novinka od autora kultového Storočného staršeka Jonasa Jonassona.

Pomsta je sladká .

Všetko sa to začalo úplne bombasticky. Reklamná kampaň zabrala a riaditeľovi firmy Hugovi Hamlinovi prišli desiatky objednávok. Väčšine išlo o číre šialenstvo: traja záujemcovia sa chceli navždy zbaviť svokry, jeden žiadal o pomoc pri dobytí Albánska, ďalší sa túžil pomstiť vlastným démonom. Jedného dňa ale Huga navštívila svojrázna dvojica klientov a jeho život sa od základu zmenil, keď zistil, že všetci traja majú spoločného nepriateľa.

Milovníci Storočného starčeka a Analfabetky sa teda končene dočkali. Opäť sa môžete tešiť na neopakovateľný humor, absurdné situácie a jedinečné postavičky, ktoré vás zaručene pobavia. Jonasson touto knihou oslávil desiate výročie svojho pôsobenia na literárnej scéne. Štyri predchádzajúce romány sa v náklade 16 miliónov výtlačkov predali v 46 krajinách sveta.

Kniha Pomsta je sladká vás vtiahne do šialeného víru udalostí, ktoré sú nepredvídateľné a nečakané. Určite sa budete baviť – podľa mnohých čitateľov si Jonasson udržiava latku kvality a dokonca sa táto kniha radí ako druhá najlepšia po kultovom Starčekovi.

Aj tento príbeh je pekne zamotaný, zábavný a áno, Jonasson sa drží svojho štýlu písania a vzorcov, ktorými uspel u čitateľov. Ale to vôbec nie je na škodu, pretože jeho rozprávanie neomrzí.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Jonas Jonasson sa narodil a vyrástol vo švédskom Växjö. Po štúdiu jazykov na univerzite v Göteborgu pracoval ako novinár, neskôr sa venoval konzultačnej činnosti v oblasti médií a nakoniec založil vlastnú mediálnu agentúru OTW.

Po dvadsiatich rokoch práce sa rozhodol radikálne zmeniť život, predal všetko, čo mal, a odsťahoval sa na juhovýchod Švédska. Neskôr žil vo švajčiarskom kantóne Ticino, kde dokončil svoj celosvetovo úspešný debut Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol (IKAR 2013), ktorý bol aj sfilmovaný.

Od roku 2010 žil so synom na ostrove Gotland, ten sa napokon rozhodol opustiť, „vyliezť z okna“ a presťahovať sa na ostrov Liding.

Vo vydavateľstve IKAR vyšli aj ďalšie jeho diela Analfabetka, ktorá vedela počítať (2014), Zabijak Anders a jeho priatelia (2016) a Stojedenročný starček, ktorý sa obával, že priveľa myslí (2018). V roku 2020 mu vyšiel nový román Pomsta je sladká.

Krátky úryvok z knihy Pomsta je sladká :

Jenny roztržito civela von kaviarenským oknom.

„Pomsta je sladká,“ povedala odrazu.

Kevin odvetil, že aj on o nej sníva. A koho má Jenny na mysli? Victora Alderheima, alebo celú sprostredkovateľňu práce?

„Ani jedno, ani druhé. Ale tam v tom výklade je nápis Pomsta je sladká, a. s.“

Kevin sa pozrel naznačeným smerom.

„Čo to má byť? Znie to, akoby pomstu predávali v konzerve.“

„To by bolo skvelé,“ prikývla Jenny. „Podľa teba by na Victora stačili štyri? Po dve od každého z nás?“

Keby bol život taký jednoduchý! No aj keby čírou náhodou na druhej strane cesty predávali balenú pomstu, pravdepodobne by za ňu žiadali peniaze.

„Nijaká firma predsa nerobí zadarmo,“ ozval sa Kevin. „Koľko pomsty by nám podľa teba predali za dvesto korún?“

„Mínus sto, tie sme práve minuli na kávu,“ opravila ho Jenny. „To sa vopred nikdy nedá vedieť. Prezleč sa, ideme tam.“

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis