Ako to vyzerá s veľkou investíciou firmy Bosch pri Prešove? Finálne rozhodnutie nepadlo a stále sa rokuje, tvrdí ministerstvo hospodárstva

Investícia nemeckej spoločnosti Bosch pri Prešove stále nie je potvrdená. Bývalý minister hospodárstva Richard Sulík o nej informoval ešte koncom augusta tohto roka, finálne rozhodnutie podľa neho malo padnúť v druhej polovici septembra.

Rokovania s investorom prebiehajú

Aktuálne vedenie rezortu hospodárstva na otázku agentúry SITA, či už Bosch podal žiadosť o investičný stimul, odpovedalo, že štandardne nekomentuje rokovania s investormi.

Zhovorčivejšia nebola ani Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Podľa jej hovorkyne Simony Čerešníkovej zverejňujú zoznam uzavretých projektov.

„Za „uzavreté“ považuje SARIO projekty, pri ktorých je pevné rozhodnutie investora umiestniť svoju investíciu na Slovensku. Realizačné práce však môžu byť v tej dobe len v prípravnej fáze, alebo sa práve rozbiehajú,“ priblížila.

Investícia pri Prešove

Z tohto dôvodu podľa nej agentúra nezverejňuje podrobnosti o investíciách, uzavretých projektoch, až do času, kým investor nezačne podnikať kroky k úspešnému etablovaniu sa na Slovensku.

Bývalý minister hospodárstva Sulík koncom augusta informoval, že spoločnosť Bosch zamestná pri Prešove 4 000 ľudí. Investícia podľa jeho slov mieri do lokality Záborské a malo by ísť o výrobu elektromotorov do bicyklov.

Zdôraznil pritom, že všetko nasvedčuje tomu, že Bosch v septembri podá žiadosť o investičnú pomoc. Tá mala dosiahnuť 37 miliónov eur. „Nie je to ešte finálne, finálne to bude až v druhej polovici septembra,“ uviedol vtedy Sulík.