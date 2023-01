Ako ušetriť pri nákupe okuliarov?

Kúpiť si nové kontaktné šošovky, dioptrické i slnečné okuliare nie je lacná záležitosť. Pripravili sme pre vás niekoľko tipov ako ušetriť desiatky či dokonca stovky eur pri ich nákupe.

1. Nakupujte na e-shope

Pri nákupe okuliarov a kontaktných šošoviek na internete môžete ušetriť až 2/3 ich bežnej ceny. Okrem toho máte často omnoho väčší výber ako v kamennej predajni. Napríklad na e-shope alensa.sk máte na výber až 3 000 rámov skladom. Ide o mnoho väčšie možnosti si nájsť tie pravé. Pri nákupe nad určitú hodnotu máte doručenie okuliarov, alebo šošoviek zadarmo. Takto môžete ušetriť ďalšie peniaze pri nákupe. Ak sa obávate či sa vám okuliare kupované cez internet budú hodiť, môžete využiť tzv. virtuálne zrkadlo. Pomocou kamery na obrazovke počítača či mobilného telefónu vidíte seba priamo s vybranými okuliarmi. Pohodlne si tak môžete vyskúšať desiatky rôznych modelov a typov, pokým nájdete presne ten model, ktorý vám dokonale sadne. „Nakupovanie okuliarov a šošoviek cez internet je dnes bežnou vecou. Neplaťte zbytočne keď nemusíte. Kvalita okuliarov a šošoviek v porovnaní s kamennými predajňami je totiž totožná,“ konštatuje Kristýna Štěbetáková, optometristka e-shopu Alensa.sk, on-line predajcu dioptrických a slnečných okuliarov i kontaktných šošoviek.

Foto: Alensa

2. Vymieňajte sklá a nie rámy

Ak nechcete kupovať nový a drahý okuliarový rám, máme pre vás jednoduché riešenie. Stačí si vo svojich starých okuliarových rámov vymeniť sklá za nové. V e-shope alena.sk si môžete vybrať iba sklá na diaľku alebo na blízko (jednoohniskové šošovky), ale aj multifokálne sklá. V ponuke sú všetky stenčenia a taktiež niekoľko špeciálnych úprav ako je filter blokujúci modré svetlo, samozafarbovacie sklá či slnečné verzie dioptrických okuliarov. „Stačí vyplniť adresu doručenia a počkať na potvrdzujúci e-mail. Po vytvorení objednávky dostanete e-mail s inštrukciami ako ich odoslať k nám. Pokiaľ si vyberiete napríklad Packetu, doručenie tam aj späť je zdarma. Postačí, keď ku okuliarom priložíte číslo vašej objednávky či faktúru,“ radí Štěbetáková. Doba na zábrus nových okuliarových skiel trvá 10 – 14 dní. Potom vám budú okuliare poslané naspäť. Cena za výmenu okuliarových skiel začína na necelých 25 eurách a zahrňuje UV filter, extra tvrdenie, hydrofóbnu vrstvu, antireflex a samočistiacu vrstvu.

Foto: Alensa

3. Privátne značky sú lacnejšie

Jednou z možností ako ušetriť pri nákupe okuliarov a šošoviek je dať prednosť privátnym značkám. Ide o také značky, ktoré nie sú zviazané s konkrétnou optikou či iným obchodom s optickými potrebami a nie sú dostupné v inej distribučnej sieti, teda inde ich skrátka nekúpite. Avšak privátne značky sú veľmi podobné aj ďalším značkám, ktoré si môžete kúpiť z pohodlia domova na internete. Tieto alternatívne značky kontaktných šošoviek a okuliarov pochádzajú od renomovaných výrobcov a bývajú cenovo podstatne výhodnejšie. Ako príklad môžeme uviesť značku Crullé. Ide o dizajnovú značku dioptrických ako aj slnečných okuliarov s kvalitným prevedením, širokým sortimentom a za veľmi príjemné ceny.

4. Povrchové úpravy v cene

Jednou z drahých položiek pri nákupe okuliarov sú povrchové úpravy skiel. V kamenných predajniach sú často jednotlivé povrchové úpravy spoplatnené vyššími cenami. Nakupujte preto v takom e-shope (alensa.sk), kde v cene základných skiel je už niekoľko povrchových úprav. Ako je napríklad tvrdenie, UV filter, antireflexnú, samočistiacu a superhydrofóbnu úpravu. Dokážete tak ušetriť pri nákupe ďalšie finančné prostriedky.

Foto: Alensa

5. Využite príspevok na nový rám

Ak chcete ušetriť pri kúpe nového okuliarového rámu, odporúčame vám pozrieť sa na aktuálne kampane rôznych predajcov. Napríklad e-shop alensa.sk ponúka príspevok 6 eur, ktorý sa odpočíta od celkovej sumy nákupu. Postup je veľmi jednoduchý. Nechajte si vyšetriť zrak u oftamológa alebo optometristu. Následne stačí na mail poslať váš predpis. Po skontrolovaní údajov vám Alensa pošle unikátny zľavový kód.

Druhou možnosťou ako získať zľavu na okuliarové rámy je informovať sa vo vašej zdravotnej poisťovni. Napríklad poistenci Všeobecnej zdravotnej poistovne môžu čerpať bonus až do výšky 100 eur na doplatky za okuliarové rámy a sklá čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. Podmienkou sú dioptrie dospelého aspoň +6/-8. Pre deti do 18 rokov sú to dioptrie +4/-4.

Informačný servis