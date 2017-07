Ako vidí Peter Velits vylúčenie Petra Sagana z Tour de France po kontakte s Markom Cavendishom?

BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Roky zabávali slovenských fanúšikov na cyklistickej Tour de France dvaja Petrovia – Velits a Sagan. Teraz tam nie je ani jeden z nich.

Velits pred touto sezónou trochu nečakane ukončil kariéru a Sagan musel nedobrovoľne skončiť po 4. etape po prísnom verdikte rozhodcovskej komisie.

Ako videl Peter Velits vylúčenie Petra Sagana z Tour de France po kontakte s Markom Cavendishom, ktorý spadol s následkom zlomeniny lopatky a tiež predčasného konca na TdF?

“Vylúčenie je príliš prísny trest. Ťažko môže niekto povedať, či v tom bol úmysel, či chcel Peter lakťom zhodiť súpera do bariéry. Na záberoch je vidieť, že lakeť pád nezapríčinil, Cavendish už v tom čase padal. Bohužiaľ, pohyb lakťom tam bol a práve preto mohli rozhodcovia pristúpiť aj k takémuto tvrdému trestu,” uviedol Peter Velits v rozhovore pre denník Pravda.

Sagan poslúžil ako exemplárny trest

Cyklista, ktorý v minulosti na Tour de France pútal skvelými časovkami, ale aj aktivitou v kopcoch, odpovedal aj na otázku, či Saganov trest nie je zbytočne prísny vzhľadom na povahu jeho skutku, resp. meno, ktoré 5-násobný víťaz bodovacej súťaže má v pelotóne najslávnejších pretekov.

“Rozhodcovia sa na to pozerali skôr z opačnej stránky. Peťo je pre nich výborný typ na exemplárny trest. Akoby všetkým ukázali, že je im úplne jedno, o koho ide, aj tak ho môžu potrestať najprísnejšie. Peter im, žiaľ, dal do rúk takúto alternatívu, i keď jeho lakeť pravdepodobne nezapríčinil pád. Bolo by úplne normálne, keby rozhodcovia pristúpili k nejakému trestu – penalizácii, odsunutí na koniec skupiny alebo niečo podobné. Bolo vidieť, že Peter zmenil líniu a išiel doprava. Víťaz Démare prešiel okolo neho, Peter šiel doprava a Cavendish sa už okolo neho nedostal – akoby ho Peter zatlačil na bariéru. Rozhodcovia teda mali právo penalizovať ho, ale opakujem – vylúčenie je podľa mňa príliš prísne,” pokračoval Peter Velits.

Zohralo pri verdikte úlohu meno Cavendish?

Bývalý tretí muž celkovej klasifikácie Vuelty 2010 či osemnásty na Tour de France 2011 si nemyslí, že pri konečnom verdikte zohralo úlohu meno Mark Cavendish a jeho vysoké šprintérske renomé z minulosti.

“Vôbec nešlo o Cavendisha. Keby bol na jeho mieste hocikto iný, konali by podľa mňa podobne. Rozhodne to nie je ani o tom, že by chceli poškodiť Peťa – ako to píše množstvo ľudí na sociálnych sieťach a v diskusiách. Tvária sa, ako by bol celý svet proti Slovensku a píšu, že sa mal Cavendish na bariére dokaličiť. Z toho mi je veru zle. Jednoducho to bola nepríjemná situácia, prišiel pád a lámali sa kosti. To, že Peter spravil chybu, to asi chápu všetci. Veď aj sám sa šiel Cavendishovi ospravedlniť,” myslí si Peter Velits.

Zároveň však nepredpokladá, že exemplárne vylúčenie z Tour de France môže nejako negatívne poznačiť Saganovu kariéru. “Vylúčili ho, ale garantujem vám, že o týždeň už na to ani nepomyslí. Rozhodne nebude plakať preto, že nezíska o zelený dres viac. Bude ho to mrzieť, ale pôjde na dovolenku, potom sa pripraví na ďalšie preteky a niekoľko z nich vyhrá. Budúci rok bude Tour znova a získa zelený dres späť,” doplnil takmer prognosticky Peter Velits pre Pravdu