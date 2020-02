Ako volili slovenskí politici? Kollár prišiel s deťmi, Sulík si robil selfie a Čaputová aj Pellegrini čakali v rade (foto)

Každé voľby sú veľkou príležitosťou, a tie dnešné nemenej dôležitou, povedala v sobotu pre novinárov prezidentka SR Zuzana Čaputová po tom, čo odvolila v pezinskej materskej škole.

Poznamenala, že dnes je sté výročie prijatia prvej demokratickej ústavy na našom území, ktorá zaručovala všeobecné volebné právo, vrátane volebného práva žien. „Budem veľmi rada, ak čo najviac ľudí v Slovenskej republike uplatní túto možnosť a ovplyvní budúcnosť našej krajiny,“ dodala.

Prezidentka na možnosť hlasovať čakala v rade spolu s ďalšími voličmi. „Neviem, či je to dennou dobou, ktorú som si vybrala, alebo to môže naozaj signalizovať vyššiu volebnú účasť. Veľmi by som bola rada, ak by to druhé bola pravda,“ podotkla Čaputová. Dodala, že je realistka a vie, že niektorí ľudia si myslia, že voľby sa netýkajú každého. Podľa nej je to však mimoriadne dôležitý krok, dať pečať na to, ako sa bude ďalej Slovensko vyvíjať.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (uprostred) s dcérou Leou počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Pezinok, 29. február 2020. Foto: SITA/AP/Petr David Josek

Do volebných centrál sa prezidentka nechystá, svoj volebný večer strávi so svojimi kolegami. Vysvetlila, že výsledky budú sledovať a priebežne ich budú vyhodnocovať, a budú sa rozprávať o budúcich krokoch. Doplnila, že od noci bude prioritou zostavenie vlády. Poznamenala, že bude pripravená na stretnutie čo najskôr.

V rade čakal aj Pellegrini

Predseda vlády Peter Pellegrini v sobotu pred 11:00 po 20 minútach čakania v rade odovzdal svoj hlas vo voľbách do Národnej rady SR na Základnej škole Jána Bakossa v Banskej Bystrici.

„Teším sa, že som stál v dlhom rade, čo svedči o tom, že je o voľby veľký záujem,“ uviedol po vhodení hlasu do volebnej urny premiér. „Cítim sa dnes vyrovnaný a som pripravený prijať akýkoľvek volebný výsledok, pretože tak rozhodnú občania Slovenskej republiky,“ dodal.

Podľa premiéra je to dnes veľmi symbolický deň, lebo pred sto rokmi bola prijatá novela Ústavy Československa, ktorá zrovnoprávnila všetkých vo volebnom práve, a už 100 rokov môžu ženy voliť a byť aj volené. „Dnes je to deň demokracie a výdobytok slobody, keď ľudia vyjadria svoj názor,“ povedal Pellegrini s tým, že si praje, aby v dnešných voľbách prehovorili všetky regióny Slovenska rovnomerne, od východu, až po západ Slovenska. „Nám politikom neostáva nič iné, ako s pokorou počkať na výsledky volieb,“ uzavrel.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Banská Bystrica, 29. február 2020. Foto: SITA/Peter Rusko

Kiska odvolil s manželkou, Kollár aj s deťmi

Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska odvolil v sobotu dopoludnia spolu so svojou manželkou na Mestskom úrade v Poprade. Dopoludnia sa Kiska ešte chystal do Tatier, využiť chcel pekné počasie na sánkovačku s rodinou a spoločný obed. Následne plánoval najmladšieho syna uložiť spať na poludňajší spánok. Volebnú noc strávi v Bratislave.

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska a jeho manželka Martina počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Poprad, 29. február 2020. Foto: SITA/Radoslav Maťaš.

Boris Kollár odvolil na základnej škole Milana Hodžu v Bratislave. Volebný lístok hodil do urny spoločne s deťmi, za čo si vypočul kritiku od niektorých čakajúcich voličov. „Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som urazil tým, že sme to hádzali spolu, ale viete, my sme iní ,my sme rodina a deti to chceli hodiť so mnou,“ zavtipkoval. Zvyšok dňa trávi so svojou rodinou a o 21:00 sa presunie na volebnú noc na nábrežie Dunaja do Au café.

Predseda strany Sme rodina Boris Kollár (uprostred) počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Bratislava, 29. február 2020. Foto: SITA/Martin Medňanský

Viacerí politici hlasovali v Bratislave

Igor Matovič svoj hlas odovzdal v jednom z volebných okrskov v Trnave. Voliť prišiel s manželkou Pavlínou a jednou z dcér. Sobotu plánoval stráviť so svojou rodinou, na ktorú mal v poslednom období málo času, manželku a dcéry pozval na koláčik. Po 22:00 bude v Mestskej športovej hale v Trnave.

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič prišiel hlasovať s manželkou Pavlínou a jednou z dcér. Trnava, 29. február 2020. Foto: SITA/AP.

Miroslav Beblavý prišiel odvoliť krátko po 10:00 ráno so synom a manželkou do priestoroch základnej školy na Vrútockej ulici v bratislavskej Trnávke. Michal Truban tiež hlasoval v Bratislave, a to na Gymnáziu Grösslingová v Bratislave. V hlavnom meste svoje hlasy odovzdali aj Tomáš Drucker, Alojz Hlina, Richard Sulík a primátor Matúš Vallo. V Šamoríne odvolili Béla Bugár s Árpádom Ersékom a Richard Raši v Košiciach.

Predseda strany SPOLU Miroslav Beblavý (uprostred) s manželkou Emíliou a synom Pavlom (vpravo) počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Bratislava, 29. február 2020. Foto: SITA/Jana Birošová,

Zľava: Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban a jeho priateľka Adela Zábražná počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Bratislava, 29. február 2020. Foto: SITA/Branislav Bibel

Predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Bratislava, 29. február 2020. Foto: SITA/Martin Medňanský

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina s manželkou Martinou a dcérou počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Bratislava, 29. február 2020. Foto: SITA/Branislav Bibel.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík (vľavo) počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Bratislava, 29. február 2020. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher.

Svoj hlas v parlamentných voľbách odovzdal aj bratislavský primátor Matúš Vallo. Foto: webnoviny.

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek a jeho manželka Agáta počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Šamorín, 29. február 2020. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková.

Podpredseda NR SR a predseda strany Most-Híd Béla Bugár počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Šamorín, 29. február 2020. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Košice, 29. február 2020. Foto: SITA/Ivan Fleischer.

