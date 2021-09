Ako vybrať svojej polovičke darček

Ženám sa darčeky pre svoje polovičky vyberajú oveľa jednoduchšie a málokedy v tom vidia problém. Muži považujú výber darčeka pre ženu často za komplikovanú záležitosť. Tu sú naše tipy a inšpirácie, páni, snáď vám voľbu darčeka pre vašu milovanú uľahčia.

Pred kúpou darčeka si najskôr ujasnite, čo má žena, ktorá je stredobodom vášho záujmu, rada. Je dobré vedieť, čo ju baví a ako najčastejšie trávi svoj voľný čas. Ak chcete svoju partnerku skutočne potešiť, vyberte jej to, o čom viete, že jej spôsobí radosť a prinesie úprimné potešenie.

Pre romantické duše

Vari neexistuje žena, ktorú by nepotešili kvety. Či sa rozhodnete darovať svojej láske klasickú kyticu, flower box alebo kvety v črepníku, nikdy nemôžete šliapnuť vedľa. Pre romanticky založené nežné pohlavie môžete zvoliť aj netradičnejší typ kytice so živými rezanými kvetmi, ktorá je dozdobená nežnými pierkami, čipkami, stuhami či perličkami. Na to, aby vyčaril vašej partnerke na tvári úsmev kvetinový box, priehľadnú škatuľku stačí previazať veľkou dekoratívnou mašľou. Čo sa izbových rastlín týka, vhodné sú nielen kvitnúce kvety, ale aj vždyzelené druhy rastlín a skvelým tipom sú tiež kvety v ozdobných košoch či v závesných kvetináčoch. No ani darček vo forme dekoratívneho črepníka s bohatou zeleňou by žiadnu dámu nemal uraziť.

Pre veselé povahy

Nie náhodou sa hovorí, že humor je korením života. Pokiaľ má vaša partnerka rada humor, iste ocení vtipný darček. Na vtipné darčeky existuje mnoho variácií – k sviatku môžete svojej milej darovať dekoratívnu fľašu v tvare srdca, zvieratka, auta či lietadla. A k dekoratívnej fľaši sa skvelo hodia aj poháre. Sadu pohárov na podstavci môžete vybrať buď s lekárom, športovcom či kominárom, alebo s inými humornými postavami. Dobrým tipom na veselý darček sú aj rôzne hracie pohľadnice, skrinky a groteskné figúrky.

Pre aktívne športovkyne

Ak máte pocit, že vaša manželka či priateľka vtipný darček neocení, no má rada šport a zdravú výživu, môžete ju obdarovať športovým náčiním, výživovými doplnkami alebo energetickým nápojom. Energetické nápoje pri športovaní dodajú energiu a povzbudia organizmus k lepším výkonom. Svoju partnerku môžete obdarovať nápojom, ktorý obsahuje kofeín, taurín, vitamíny a ďalšie stimulačné látky, ktorých účinok je zameraný predovšetkým na zvýšenie pozornosti a fyzickej aktivity. Ideálne voľte také energetické nápoje, ktoré sú zložené z prírodných surovín, sú ochutené ovocnými príchuťami a skvelo osviežia. Ak patrí vaša žena k vášnivým športovkyniam, darček, ktorý zásobuje mozog i svaly kyslíkom a uvoľňuje z tela adrenalín, ju určite poteší.

