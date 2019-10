Ako z mafiánskeho filmu, nahrávky z Trnkovej kancelárie mohli podľa Petkovej použiť na vydieranie

Nahrávky z kamery v kancelárii prokurátora Dobroslava Trnku mohli slúžiť na vydieranie. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) zverejnilo v stredu krátke video, na ktorom pomáha Marian K., ktorý v súčasnosti čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, Trnkovi s inštaláciou kamery v jeho kancelárii.

Jasné podozrenia z trestných činov

Marian K. si pravdepodobne nenahrával len svoju vlastnú konverzáciu s bývalým generálnym prokurátorom, ale pomohol mu aj zaznamenávať jeho rokovanie s neznámym návštevníkom na skrytú kameru. Nahrávku podľa centra získala z anonymného zdroja medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project).

„Scéna, ktorú mala verejnosť možnosť vidieť, je ako z mafiánskeho filmu. Človek, ktorý je dnes vo väzení, obžalovaný z vraždy a falšovania zmeniek, si v kancelárii generálneho prokurátora inštaluje zariadenie zrejme na to, aby mohol nahrávať jeho návštevy,“ vyhlásila Petková.

Sú tam podľa nej jasné podozrenia z trestných činov, minimálne porušenia dôvernosti ústneho prejavu, zneužitia právomoci verejného činiteľa a ak sa vezme do úvahy aj predchádzajúca zverejnená nahrávka, kde sa Trnka a Marian K. bavia o peniazoch, tak aj z korupcie.

Rozhodnutie Čižnára vítajú

Na situáciu reagoval aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý k štvrtku vydal rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie Dobroslava Trnku. Dôvodom je začatie disciplinárneho konania. Informáciu priniesla televízia Joj.

Nadácia Zastavme korupciu toto rozhodnutie víta. Pozastavenie výkonu funkcie Dobroslava Trnku oceňuje aj organizácia Via Iuris. Ako pre agentúru SITA uviedla Katarína Žitniaková z komunikačného oddelenia organizácie, zotrvávanie Trnku vo funkcii prokurátora bolo po zverejnených informáciách a po odporúčaní Rady prokurátorov neudržateľné.

„Nezávislosť a integrita prokurátorov sú legitímnym verejným záujmom a Via Iuris upozorňovala, že pán Trnka by nemal do odstránenia pochybností vykonávať funkciu prokurátora a mal by požiadať o prerušenie výkonu funkcie,“ konštatovala Žitniaková.

Prvý nevyhnutný krok

Pozastavenie výkonu funkcie však organizácia považuje len za prvý nevyhnutný krok a rovnako dôležité bude podľa nej nasledujúce disciplinárne konanie a prípadne trestné vyšetrovanie bývalého generálneho prokurátora.

„Myslíme si, že systém prokuratúry nie je potrebné zbúrať a postaviť nanovo, ale je určite nevyhnutné ho opraviť. Organizácia Via Iuris by v takejto situácii rada odborne prispela, preto čoskoro predstavíme konkrétne návrhy a opatrenia, ktoré by tejto kľúčovej inštitúcii právneho štátu pomohli. Napríklad v súvislosti s voľbou a odvolávaním generálneho prokurátora či procesu výberových a disciplinárnych konaní,“ dodala Žitniaková.

Denník N. navyše 14. októbra informoval o existencii nahrávky rozhovoru Mariana K. s Trnkom. Marian K. podľa nej varoval bývalého generálneho prokurátora, že ho zabijú. Dôvodom údajne bolo, že sa Trnka pokúsil vydierať spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka Gorilou, teda nahrávkou jeho rozhovorov v konšpiračnom byte, o ktorej bol Haščák presvedčený, že už neexistuje. Trnka autenticitu nahrávky poprel.