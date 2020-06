Ako zvládlo Slovensko pandémiu koronavírusu? V prieskume môžete ohodnotiť počínanie krajiny

Slováci sa môžu zapojiť do európskeho prieskumu, kde môžu hodnotiť ako si počínala ich krajina počas pandémie. Informuje o tom Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku.

Cieľom prieskumu je spätne vyhodnotiť to, ako jednotlivé členské štáty reagovali na pandémiu nákazy Covid-19. Prieskum je anonymný a na internete bude dostupný do 30. júna. Je rozdelený do piatich sekcií a jeho vyplnenie trvá približne desať minút.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) v spolupráci s Institute for Risk and Disaster Reduction of University College London pripravilo prieskum pre občanov členských štátov Európskej Únie.

„Tento prieskum má poskytnúť cenné informácie, ktoré poslúžia pri príprave efektívnych opatrení, aby v budúcnosti umožnili lepšie reagovať na krízové situácie na štátnej, ale aj na európskej úrovni,“ informuje na webe Zastúpenie EK.

Informácie o prieskume sú dostupné na internetovej na stránke https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/JRCUCLQuestionnairePopulationCOVID19Emergency-SK.