Ako zvládnuť chrípku alebo angínu? Toto treba vedieť o užívaní antibiotík a probiotík

BRATISLAVA 19. februára 2019 (WBN/PR) – Pre infekčné ochorenia je práve toto obdobie rajom. Podľahli ste niektorému z nich? Potom je potrebné poznať niekoľko dôležitých zásad.

Počas zimných mesiacov je náš organizmus oslabený a vystavený väčšiemu náporu bacilov. Práve teraz treba podať nášmu organizmu pomocnú ruku a posilniť jeho imunitný systém. Ak ste predsa len podľahli niektorému z infekčných ochorení, ako je chrípka alebo angína, pre úspešnú liečbu je potrebné poznať niekoľko dôležitých zásad.

Je to chrípka alebo angína?

Chrípka je považovaná za vírusové ochorenie, ktoré nás ohrozuje najmä počas zimných mesiacov. Vyvoláva ho vírus, ktorý sa šíri pomerne rýchlo. Prejavuje sa zápalom horných dýchacích ciest, bolesťami hlavy, svalov alebo kĺbov a stúpajúcou teplotou okolo 39 °C. Aj keď chrípka patrí medzi bežné ochorenia, nemali by sme ju podceňovať. Môže spôsobiť ďalšie komplikácie, ako je napríklad zápal stredného ucha, zápal priedušiek alebo nebezpečný zápal pľúc.

Angína je zápal lymfatického tkaniva v hltane. Jej pôvodcom sú najmä baktérie. Obzvlášť nebezpečné býva toto ochorenie, ak je vyvolané baktériou streptokok, na ktorý zaberá najmä penicilín. Avšak opakovaný návrat angíny spôsobenej streptokokom a opakovaná liečba antibiotikami spôsobuje, že je táto baktéria voči nim rezistentná. Streptokok potom môže v našom tele napáchať veľké škody a vyvolať napríklad reumatickú horúčku, artritídu, zápal srdcového svalu a podobne.

Pozor na antibiotiká a ich vedľajšie účinky

Infekčné ochorenia sa liečia hlavne kľudovým režimom a podaním antibiotík. Práve antibiotikám sa mnohí lekári snažia vyhnúť nielen kvôli hroziacej rezistencii na ne, ale najmä kvôli ich nežiaducim účinkom. Užívanie antibiotík má totiž na svedomí zničenie nielen zlých baktérií ale aj tých prospešných. Preto vám lekár odporučí spolu s antibiotikami užívať aj probiotiká, ktoré sú pri liečbe bakteriálnych ochorení rovnako dôležité. Ako si však vybrať tie správne?

Ako si vybrať vhodné probiotikum?

Probiotiká sú v prvom rade živé organizmy, ktoré sa aj prirodzene vyskytujú v ľudskom tele. V hrubom čreve udržujú rovnováhu črevnej mikroflóry, a tým priaznivo ovplyvňujú zdravie človeka. Je dobré mať na pamäti, že veľmi veľa chorôb má pôvod práve v našich črevách, a preto by sme ich mali udržiavať zdravé. Okrem probiotík k správnej funkcii čriev napomáha predovšetkým vyvážená strava, na ktorú netreba zabúdať.

Úpravou črevnej mikroflóry probiotikami dokáže teda telo efektívnejšie bojovať nielen pri liečbe infekčných ochorení. Môžu vám pomôcť, ak trpíte tiež dlhodobou zápchou, hnačkami či zlepšiť aknóznu pleť. Nápomocné sú aj pri liečbe rôznych druhov mykóz, pretože hlavným miestom výskytu plesní sú najmä črevá.

Črevnú mikroflóru vytvára 400-500 rôznych druhov prospešných mikroorganizmov, ktoré udržiavajú rovnováhu pred vplyvom rozmnožených škodlivých baktérií. Z tohto dôvodu laktobacily zohrávajú zásadnú úlohu v udržiavaní celkovej pohody ľudského organizmu prirodzenou cestou.

Lactobacillus reuteri predstavuje najvýznamnejší laktobacil pre nás, pretože je to skutočne „ľudská“ baktéria mliečneho kvasenia. Nachádza sa v materskom mlieku, osídľuje náš tráviaci trakt a žije s nami naozaj až do ukončenia života. Samozrejme, ak ho nezničíme antibiotikami či inými spôsobmi (rádioaktivita). Narušená rovnováha mikroflóry prináša so sebou spomínané poruchy tráviaceho traktu, ako je hnačka, zápcha, zvracanie, znížená pohyblivosť čriev či dojčenská kolika a oslabený imunitný systém.

Spomínaný významný ľudský Lactobacillus reuteri DSM 17938, ktorý je známy pod komerčným názvom Lactobacillus reuteri Protectis®, obsahujú napríklad produkty švédskej farmaceutickej firmy BioGaia®. Na slovenský trh sú distribuované farmaceutickou firmou Ewopharma s.r.o.. V súčasnosti je možné zakúpiť výhodné 10 ml balenie kvapiek, ktoré pre nás predstavujú nevyhnutného pomocníka nielen pri liečbe infekčných chorôb, ale prispievajú k celkovému zdraviu.