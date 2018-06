Akreditačná agentúra bude podľa ministerky Lubyovej strážiť kvalitu vzdelávania vo vysokom školstve

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská akreditačná agentúra bude strážiť kvalitu poskytovania vzdelávacieho procesu vo vysokom školstve.

Povedala to ministerka školstva Martina Lubyová po zasadnutí Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pričom dodala, že „zriadenie agentúry je výsledkom toho, že súčasná Akreditačná komisia je často vnímaná ako orgán, ktorý nie je nezávislý od štátnej správy a ktorý nie je nezávislý možno ani od nejakých procesov rozhodovania v rámci akademickej komunity“.

Zriadením Slovenskej akreditačnej agentúry podľa Lubyovej naplníme európske štandardy, ktoré sú potrebné splniť v rámci Európskej únie, aby sa zachovala objektivita. „Komisia je závislá od štátnej správy, je len poradným orgánom. Urobíme posun k nezávislej agentúre, ktorá nebude mať len poradné kompetencie, ale bude môcť sama rozhodovať,“ vysvetlila šéfka rezortu školstva.

Veľké množstvo pripomienok

Na pondelkovom zasadnutí výboru členovia vyjadrili svoje obavy z toho, kto bude tvoriť výkonné orgány agentúry.

„O kritériách, ktoré by mala posudzovať Slovenská akreditačná agentúra, budeme diskutovať ešte v pléne. Vítame, že by mala byť nezávislá od ministerstva. Uvidíme však, akým spôsobom budú ľudia menovaní do výkonných orgánov a aký bude dopad na kvalitu vysokých škôl,“ povedala poslankyňa hnutia OĽaNO Veronika Remišová.

So zriadením agentúry počíta zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania z dielne ministerstva školstva, ktorý je v parlamente v druhom čítaní.

Podľa Remišovej bolo k návrhu zákona už na začiatku veľké množstvo pripomienok, ktoré neboli akceptované a teraz sa preniesli do výboru v podobe pozmeňujúcich návrhov. „Nemyslím si, že to prispieva k čistote celého procesu. V konečnom dôsledku z toho môže byť guláš,“ uzavrela.

Reforma systému akreditačného procesu

Ako sa píše v návrhu zákona, agentúra by mala mať predpoklady, aby sa stala riadnym členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a bola tak zaradená do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR).

Štatutárnym orgánom agentúry bude predseda výkonnej rady. Výkonná rada bude mať deväť členov vrátane predsedu výkonnej rady a podpredsedu výkonnej rady.

Minister školstva vymenúva dvoch členov na návrh Rady vysokých škôl a dvoch členov na návrh Slovenskej rektorskej konferencie z osôb, ktoré sú medzinárodne uznávanými odborníkmi v oblasti svojho pôsobenia, dvoch členov na návrh Študentskej rady vysokých škôl a dvoch členov na návrh zástupcov zamestnávateľov, deviatym členom je predseda výkonnej rady.

Súčasťou návrhu zákona je aj reforma systému akreditačného procesu, ktorá spočíva najmä vo zvýšenom dôraze na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality. Funkčnosť a správna implementácia má v zásade znamenať inštitucionálnu akreditáciu vysokej školy v študijnom odbore a stupni. V prípade nedostatkov vo vnútornom systéme a jeho implementácie by mohla agentúra ukladať rôzne opravné opatrenia.