Akrobatická lyžiarka Eileen Gu si v Pekingu vybojovala druhé zlato. Olympiáda mi zmenila život, tvrdí

Stále iba 18-ročná akrobatická lyžiarka Eileen Gu v piatok triumfovala na U-rampe a vybojovala si už druhé zlato na ZOH 2022. Americká rodáčka, ktorá reprezentuje Čínu si pod piatimi kruhmi v Pekingu vybojovala dovedna tri medaily, keď strieborná bola v slopestyle.

V piatkovej súťaži na U-rampe si ďalšie dva cenné kovy vybojovali Kanaďanky – striebro získala Cassie Sharpeová a bronz Rachael Karkerová.

Olympiáda Gu zmenila život

Mladej športovkyni preteky vyšli dokonale, súperky za ňou od úvodu zaostávali. Na triumf by jej stačilo aj 93,25 bodu z prvej finálovej jazdy, no v druhej sa však zlepšila na 95,25 bodu.

„Z výsledku som nadšená, išla som najlepšie, ako som vedela. Boli to pre mňa dva veľmi náročné týždne. Ak by mi niekto povedal, že v Pekingu získam tri cenné kovy, neverila by som mu. Táto olympiáda zmenila môj život,“ uviedla dojatá čerstvá Eileen Gu.

Medailistka pusunula šport na novú úroveň

Celý tím mladej freestylistky cítil enormný tlak, keďže reprezentovala krajinu organizátorov ZOH, z ktorej pochádza jej matka. Vyrovnala sa s tým výborne a odpoveďou sú tri medaily na jej krku.

„Tento šport posúva na novú úroveň. Motivuje ma, aby som sa stále zlepšovala,“ povedala na adresu piatkovej víťazky Britka Zoe Atkinová, ktorá skončila deviata.

Strieborná Sharpeová prežila peklo

Zlato z Pjongčangu obhajovala Sharpeová, ktorá však pekinské striebro berie všetkými desiatimi. „Môj roztrhnutý väz v kolene mi spôsobil celoročné peklo. Cítim sa tak šťastne, že to neviem ani opísať,“ poznamenala držiteľka dvoch malých glóbusov vo Svetovom pohári.

„S Cassie sme počas tých rokov často zdieľali pódium a ja som veľmi šťastná, že sme na ňom aj teraz spolu,“ povedala bronzová Karkerová.