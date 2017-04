Aktivisti pokračujú s nekalými praktikami voči Ružomberčanom, tvrdí Eco Investment

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny) – Zástupcovia Občianskeho združenia Ružomberský papier, ktorí združujú bývalých zamestnancov ružomberských papierní, pokračujú podľa spoločnosti Eco Investment, a.s. v nekalej činnosti zameranej na jej diskreditáciu. Pre WebNoviny.sk to uviedla hovorkyňa spoločnosti Petra Greksová s tým, že viaceré právoplatné súdne rozhodnutia označili nároky aktivistov ako neopodstatnené. „Prichádzajú stále nové informácie o tom, ako aktivisti na spôsob podomových obchodníkov obchádzajú v Ružomberku najmä starších ľudí, v ktorých na základe nepravdivých informácií vzbudzujú falošné očakávania o finančných benefitoch. V záujme vlastného prospechu a snahe vymámiť peniaze od majiteľa ružomberských papierní, sa aktivisti neštítia navádzať dôchodcov bez dostatočného právneho povedomia na súdne spory a vystavovať ich riziku zaplatenia súdnych trov a spôsobených škôd,“ uviedla Greksová.

Podľa nej o pozadí fungovania OZ Ružomberský papier mnohé napovedá aj list, o ktorom informovali médiá po skončení rokovania Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti 4. apríla 2017. „Ustanovujúci člen a bývalý predseda združenia v ňom upozorňuje poslancov na falšovanie dokumentov, manipulovanie s dôležitými údajmi a nezákonné nakladanie s financiami OZ zo strany jeho dnešných predstaviteľov – bývalého predsedu predstavenstva Fondu národného majetku Štefana Gavorníka a advokáta Pavla Korytára,“ doplnila s tým, že voči neustávajúcemu ohováraniu a útokom aktivistov sa bude spoločnosť brániť právnou cestou. „Sme však presvedčení o tom, že o nástrahách, ktoré číhajú na ružomberských dôchodcov by mala byť informovaná verejnosť. Vyzývame ľudí, ktorí boli kontaktovaní predstaviteľmi OZ Ružomberský papier a navádzaní na podávanie podnetov na súd, aby sa obrátili na našu spoločnosť. Sme pripravení poskytnúť každému z nich právnu ochranu a pomoc,“ uzavrela hovorkyňa spoločnosti.

Občianske združenie Ružomberský papier za svojimi rozhodnutiami stojí a vyjadrenia spoločnosti považuje za „hlúposti v štýle, na ktorý sme už od protistrany zvyknutí“. „Radi by sme touto cestou opätovne vyzvali zástupcov spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. na konštruktívny dialóg na pôde niektorého z médií, prípadne formou otvoreného fóra na mieste a čase, ktorí nám navrhnú, pričom sme pripravení z tejto udalosti pripraviť audiovizuálny prenos pre záujemcov o túto tému na sociálne siete,“ uviedli v reakcii na naše otázky.

Zástupca poškodených občanov Štefan Gavorník, ktorý zastupuje záujmy bývalých zamestnancov SCP Ružomberok a šéfuje občianskemu združeniu Ružomberský papier, privatizáciu SCP v roku 1996 podľa poslanca NR SR za Smer-SD Maroša Kondróta sám riadil a dokonca ju aj podpísal. „On mal dosledovať, aby podmienky zmlúv, ktoré boli na Fonde národného majetku popodpisované,“ povedal. Poukázal na to, že Gavorník bol šéfom občianskeho združenia ECO-PAPIER a v júli 2016 bol odvolaný. „Prestáva mať možnosť konať za toto združenia, na ktoré boli prevedené pohľadávky pracovníkov firmy,“ dodal s tým, že potom vzniklo združenie Ružomberský papier, na ktorý boli prevedené pohľadávky z OZ ECO-PAPIER.

Právny zástupca občianskeho združenia Ružomberský papier Pavol Korytár, ktorý združuje poškodených bývalých zamestnancov SCP Ružomberok tvrdí, že MH Manažment by si mal v súdnom spore uplatniť určenie, že privatizačná zmluva bola zrušená. „Takýto právny názor nebol nikdy judikovaný, neexistuje k tomu právoplatné rozhodnutie. FNM nikdy nespochybňoval dodatok číslo dva (k zmluve o privatizácii SCP), ktorý my považujeme za absolútne neplatný úkon. Máme teda za to, že vo veci nie je právoplatne rozhodnuté. Máme tiež za to, že MH Manažment má tieto nároky ako správny hospodár uplatňovať,” dodal Pavol Korytár.

Podľa poslanca NR SR za SaS Jozefa Rajtára v privatizácií boli poškodení aj zamestnanci, ktorí mali dostať odškodnenie. “Tí podľa privatizačnej zmluvy (z roku 1996) mali nárok na 15 % akcií spoločnosti Eco Invest, ktorá sa v súčasnosti volá Eco Investment,” dodal Rajtár.

Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) „zmluva medzi FNM SR a SCP Ružomberok alebo podnikateľom Milanom Fiľom je platná“. “O tom rozhodol FNM v roku 1996 a 2006. Potvrdenie toho dali súdy, v rokoch 2006 v Ružomberku a v roku 2010 v Žiline. Dokonca aj Najvyšší súd SR potvrdil tieto rozhodnutia,” zdôraznil Žiga. “Ja musím konať zodpovedne a chrániť záujmy všetkých občanov tohto štátu. Je mi ľúto ľudí, ktorí boli možno podvedení a oklamaní pri privatizácii tohto podniku. Žiaľ, FNM SR v roku 2006, mesiac pred parlamentnými voľbami, rozhodol o tom, že ich nároky sú definitívne ukončené,” dodal.

Katarína Zaťková