Aktivisti skončili v putách, pri tlačiarňach novín protestovali proti nepresným správam o stave ekologickej núdze

Environmentálni aktivisti zablokovali vo Veľkej Británii dve tlačiarne, čím narušili sobotňajšiu distribúciu viacerých národných novín.

Skupina Extinction Rebellion uviedla, že sa zamerala na závody v Broxbourne severne od Londýna a Knowsley v severozápadnom Anglicku, ktoré vlastní spoločnosť News Corp Roberta Murdocha. Tam tlačia noviny The Sun, The Times, Daily Telegraph, Daily Mail a Financial Times.

Pripútali sa k lešeniu

Desiatky demonštrantov sa pripútali k vozidlám a bambusovému lešeniu v snahe zablokovať cestu pred tlačiarňami.

Aktivisti podľa svojich slov zakročili proti novinám, aby „odhalili zlyhanie týchto spoločností v presnom podávaní správ o stave klimatickej a ekologickej núdze a ich dôsledné manipulovanie s pravdou tak, aby vyhovovalo ich osobným a politickým agendám“.

Do soboty rána polícia zatkla 13 ľudí pred tlačiarňou v Broxbourne a 17 ďalších v Knowsley.

Útok na tlač

Prevádzkovateľ tlačiarní Newsprinters protest označil za „útok na všetku slobodnú tlač“. Podobne sa vyjadrila aj britská ministerka vnútra Priti Patel, ktorá na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísala, že „tento útok na našu slobodnú tlač, spoločnosť a demokraciu je úplne neprijateľný“.

Extinction Rebellion od pondelka blokuje niekoľko ciest a mostov vo viacerých mestách v Spojenom kráľovstve. Jej počínanie je súčasťou dvojtýždňovej občianskej neposlušnosti, ktorej cieľom je vyvinúť tlak na úrady za dôraznejšie kroky proti klimatickej zmene. Stovky ľudí zatkli.