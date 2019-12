Aktivistku Gretu Thunberg kritizovala aj Melania Trump, porovnávala ju so svojím synom Barronom

Šestnásťročnú švédsku ekologickú aktivistku Gretu Thunberg už nekritizuje len americký prezident Donald Trump, ale s kritikou, hoci menej priamou, sa pridala aj jeho manželka Melania. Prostredníctvom svojej hovorkyne Stephanie Grisham v piatok odkázala médiám, že jej trinásťročný syn Barron je z inej kategórie detí ako dievča zo Švédska, ktoré „cestuje po svete a rozdáva prejavy„.

Tlačová agentúra The Associated Press (AP) to interpretuje ako snahu Melanie pridať sa na stranu svojho manžela, ktorý má Gretu „v zuboch“ dlhodobo.

Kritika prezidenta

Šéf Bieleho domu sa šestnásťročnej aktivistke pravidelne venuje vo svojich plamenných príspevkoch na Twitteri. Naposledy ju spomenul vo štvrtok po tom, ako ju prestížny magazín Time označil za osobnosť roka 2019.

„Tínedžerka, ktorá pracuje na svojom probléme so zvládaním hnevu. Momentálne oddychuje a pozerá starý dobrý film s kamarátkou,“ napísal o nej v piatok Trump, a to, že Time ocenil práve ju, označil za „smiešne„.

Trump tradične kritizuje osobnosti, ktorým Time udelí titul osobnosť roka, čo podľa amerických médií súvisí s tým, že by sa chcel týmto označením hrdiť sám. Napríklad v roku 2015, keď Time označil za osobnosť roka nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, Trump o nej okamžite vyhlásil, že „ruinuje Nemecko„.

Podpora Obamovej

Greta Thunberg si z Trumpovej kritiky veľa nerobila, akurát si do osobných údajov vo svojom profile na Twitteri napísala: „Tínedžerka, ktorá pracuje na svojom probléme so zvládaním hnevu. Momentálne oddychuje a pozerá starý dobrý film s kamarátkou„.

Hnev sa v súvislosti s Gretou spomína najmä od jej pamätného vystúpenia na pôde OSN, kde na svetových politikov takmer kričala, čím si viacerých ľudí pohnevala a mnohí to označovali za nepatričné.

Z Vietnamu, kde je práve na zahraničnej ceste, mladú Švédku po Trumpových poznámkach podporila bývalá americká prvá dáma Michelle Obamová. „Ignoruj neprajníkov a mysli na to, že milióny ľudí ťa majú rady,“ napísala na Twitteri.