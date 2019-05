Aktuálne ceny dovoleniek na obľúbených gréckych ostrovoch

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Grécko je jednou z európskych krajín, kam môžete chodiť každý jeden rok, no nikdy nezažijete tú istú dovolenku. Grécke ostrovy a samotná grécka pevnina sú poznačené históriou, typickou stredozemnou kultúrou a chutnou kuchyňou. Práve preto je Grécko jednou z najvyhľadávanejších destinácií, a to nielen v lete. Máte pochybnosti o cenách dovoleniek na gréckych ostrovoch? My sme sa na aktuálne ceny pozreli a je na vás, ktorý ostrov si vyberiete.

Ostrovy rôznych tvárí

Možno vás prekvapí fakt, že gréckych ostrovov je viac ako tritisíc a okolo 140 z nich je obývaných. V niektorých zdrojoch sa môžete dočítať až o čísle šesťtisíc. Každopádne vaša dovolenka v Grécku vás nemusí stáť nepredstaviteľnú sumu. Pre všetkých, čo hľadajú dovolenky za prijateľné ceny, nájdu lacné dovolenky v obľúbených európskych destináciách na internetovej stránke www.eurodovolenka.sk a vyberú si tu svoju vysnívanú.

Je nutné povedať, že cena dovolenky sa samozrejme líši od toho, koľko hviezdičiek bude mať vaše ubytovanie, na koľko nocí sa chystáte ubytovať, aký program stravovania si zvolíte a v akom časovom predstihu zájazd budete kupovať.

Kréta

Ostrov Kréta patrí často k prvým voľbám pri výbere destinácii v Grécku. Sedem až osemdňová all inclusive dovolenka pri kúpe s predstihom sa dá zohnať približne za 450 eur. Ak si trúfnete počkať do poslednej chvíle, tak sa vám môže podariť za rovnakú cenu kúpiť aj dvanásťdňovú dovolenku.

Rhodos

Pre históriou nabitú dovolenku navštívte Rhodos, ktorý je však voči Kréte o čosi drahší. Tu sa pri päťhviezdičkovom hoteli na osem dní a pobyte all inclusive pohybujeme medzi osemsto a 850 eurami. Ak znížite nároky na hviezdičky, tak v hoteli s tromi hviezdičkami a all inclusive programom sa môžete dostať ešte o tristo eur nižšie.

Korfu

Dovolenka na ostrove Korfu sa dá v prípade trojhviezdičkového hotela na osem dní nájsť pod päťsto eur. Ak plánujete ostať na Korfu dva týždne, tak si pripravte okolo 650 eur. Za ultra all inclusive pri štyroch hviezdičkách si môžete pri last minute zaplatiť o niečo viac ako sedemsto eur, ale môžete sa dostať aj nad tisícdvesto eur za osobu pri jedenástich dňoch. Záleží na dĺžke pobytu a predstihu, s akým pobyt kupujete.

Zakynthos

Zakynthos je domovom chránených korytnačiek Caretta caretta a vy si tu môžete vychutnať osem dní už pod šesťsto eur a to rovno za all inclusive program. Zakynthos vás určite naláka na pláž Navagio – najkrajšiu pláž roku 2018. Zhodlo sa na tom 1 200 odborníkov z celého sveta, medzi ktorých radíme cestovateľských novinárov a blogerov. Kompletný rebríček je na stránke www.flightnetwork.com. Ak sa rozhodnete pre dovolenku na Zakynthose v apartmáne bez stravovania, tak sa môžete zmestiť aj do štyristo eur. V týchto apartmánových domčekoch si môžete priplatiť za stravu a cena sa výrazne nezvýši, na druhej strane by ste v hoteli priplatili aj dvesto eur.

Santorini

Láka vás dovolenka na krásnom ostrove Santorini s typickými bielymi budovami s modrými strechami? Pripravte sa na mierne vyššie ceny dovoleniek. Ak si zvolíte na Santorini pobyt bez stravy, tak si dokážete vybrať dovolenku pod šesťsto eur. No v prípade, že hľadáte minimálne polpenziu, tak sa cena môže vyšplhať až nad tisíc eur na osobu. Vilky alebo štúdiá bez stravy sa pohybujú okolo päťsto eur a variť si môžete sami v kuchynskom kúte alebo sa stravovať v tavernách v gréckych uličkách.

Kos

Na ostrove Kos, kde sa spája grécka a rímska kultúra, budete nadšení z krásnych pláží s pobrežím dlhým sto kilometrov a dovolenka v trojhviezdičkovom hoteli s all inclusive programom vás bude stáť okolo 550 eur. Za hotel so štyrmi hviezdičkami si priplatíte približne sto eur na osobu. Za dovolenku v luxusnejšom päťhviezdičkovom hoteli na Kose zaplatíte v tejto sezóne nad tisíc eur.

