Aktuálny víťaz Tour de France zrejme ostane v Sky, rozhodne sa v najbližších dňoch

BRATISLAVA 31. júla (WebNoviny.sk) – Aktuálny víťaz najslávnejších cyklistických pretekov Tour de France Geraint Thomas podľa všetkého zostane v tíme Sky aj v ďalšej sezóne.

Tridsaťdvaročnému Walesanovi sa tento rok končí platnosť zmluvy s britským zoskupením, svoju budúcnosť chcel vyriešiť ešte pred začiatkom „La Grande Boucle“. Rodák z Cardiffu už v júni tvrdil, že má ponuky z iných družstiev, ale chcel by zostať súčasťou britskej formácie.

„Je veľa silných tímov, ktoré majú záujem, ale treba si poriadne premyslieť všetky pozitíva a negatíva. Jedným z hlavných dôvodov, prečo som vyhral Tour, bola sila nášho tímu. Ak nemáte okolo seba podporu, je to dvakrát také ťažké. Som si istý, že ak som dostatočne dobrý, dostanem šancu. Rozhodnem sa v najbližších dňoch,“ povedal Thomas v utorok pre BBC Radio Five Live.

„Zostane u nás, pôjde len o hodnotu zmluvy a tá nepôjde dolu. Ľudia nemajú problém zaplatiť za výkon a my tiež nie,“ uviedol šéf tímu Sky Dave Brailsford pre The Times v nedeľňajšom cieli v Paríži. Christopher Froome, ktorý na Tour obhajoval titul a bol pôvodne jednotkou Sky, údajne zarába viac ako 4 milióny eur ročne. Thomasov nový kontrakt zrejme neprekoná ten Froomov, malo by však ísť o signifikantné zvýšenie platu.