Aký je výber medzi ekologickými zubnými kefkami?

Poslednou dobou sa snaží väčšina z nás hľadať ekologickejšie riešenia v rôznych oblastiach života. Ide to aj v prípade ústnej hygieny. Stačí len hľadať a nájsť kefku, ktorú môžete spáliť v kachliach alebo vyhodiť do bioodpadu či na kompost.

Na planéte je približne 7 miliárd ľudí. Životnosť kefky sú tri mesiace. Ročne tak vyhodíme približne 28 miliárd zubných kefiek. Väčšina zubných kefiek má rukoväť z plastu a vlákna z nylonu. Nič z toho sa nerozloží. Rukoväť môžete vyhodiť do žltého kontajnera, ale hlavicu musíte odstrihnúť a vyhodiť ju do zmesového odpadu. Dnes už existujú varianty kefiek, ktoré možno kompostovať. Buď celé, alebo aspoň ich rukoväte. Odpadu tak vzniká oveľa menej.

Kompostovateľná rukoväť kefky BioBrush

Novinkou na trhu sú kefky BioBrush Berlin. Ich rukoväte sú vyrobené z bioplastov. Možno ich teda vyhodiť do bioodpadu. V priemyselných kompostéroch sa rozložia za približne 90 dní. Hlavičku kefky je ale potrebné vyhodiť do zmesového odpadu. Táto kefka má veľké plus v tom, že spĺňa požiadavky na správnu zubnú kefku. Teda že má rovná a hustá vlákna.

Kefky The Humble s bambusovou rukoväťou

Už dlhšiu dobu môžete bežne zakúpiť kefky s bambusovou rukoväťou. Je ich veľa, ale jednou z najznámejších značiek je The Humble. Rukoväť kefky je bambusová. Môže teda skončiť na kompostu, v bioodpadu alebo v kachliach. Pozor, hlavičku musíte tiež oddeliť a vyhodiť do zmesového odpadu. Kefky The Humble majú bohužiaľ pomerne veľkú hlavičku a nemajú ani úplne rovná vlákna. Dodržať s nimi správnu techniku čistenia tak môže byť o niečo ťažšie.

Celobambusová kefka Curanatura

Existuje už kefka, ktorú možno celú spáliť alebo skrátka hodiť na kompost? Odpoveď znie áno. Značka Curanatura ponúka celobambusovú kefku. Jej rukoväť i vlákna sú vyrobené z bambusu. Bonusom kefky je, že vlákna sú rovno zastrihnutá a príjemne mäkká. Je tak vhodnou alternatívou ku klasickým kefkám z plastu. Možno nie je komfort čistenie 100%, ale správnu techniku s ňou možno dodržať. A to je najdôležitejšie.

Autor: www.nazuby.eu, Andrea Ivaničová

Informačný servis