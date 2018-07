Akýže comeback, „diabli“ prevlečení cez oko ihly, píšu médiá o triumfe Belgicka a chvália aj Japoncov

ROSTOV NAD DONOM 3. júla (WebNoviny.sk) – Ohlasy médií na pondelkový osemfinálový zápas XXI. majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku Belgicko – Japonsko (3:2), ktorý sa hral v Rostove nad Donom.

Japan Times (Jap.): „Parádny výkon, ale aj srdcervúci moment na konci. Japonský sen o prvom štvrťfinále sa rozplynul v samom závere. Gól Nacera Chadliho v poslednej minúte a záverečný hvizd rozhodcu odštartovali masívne japonské slzy.“

Sporza (Belg.): „Delírium! Červení diabli otočili z 0:2. Chadliho gól prišiel tesne predtým, než vypršal aj nadstavený čas.“

Le Soir (Belg.): „Belgicko – Japonsko 3:2! Náš sen o Brazílii sa zmenil na nočnú moru pre Japonsko.“

De Morgen (Belg.): „Rode Duivels sa prevliekli cez oko ihly! Čo bola pre Napoleona Berezina a pre Hitlera Stalingrad, to bol Rostov pre Roberta Martíneza. Iba mladí, silní a talentovaní Belgičania mohli vyparatiť niečo také postarším japonským súperom v čase, keď sa už zápas chýlil ku koncu.“

24 Sata (Chor.): „Belgický zázrak v závere a japonské sklamanie. Čudný národ sú však títo Japonci. Po jednej z najťažších prehier ich fanúšikovia poslušne čistili štadión od odpadkov, ako keby práve neprežili futbalovú traumu. Ak výkon Japoncov na trávniku si zaslúži obdiv, tak ich fanúšikovia sú žiarivý príklad pre všetkých.“

The Sun (Angl.): „Po hodine hry to vyzeralo na guľku pre trénera Martíneza, ale jeho tím potom predviedol jeden z najúchvatnejších obratov histórie majstrovstiev sveta. Po zápase Španielsko – Rusko sme si mysleli, že už sme videli všetko, ale toto bola iná kategória futbalu. Belgicko síce ešte nie je vytesané na trofeji, ale kto teraz pochybuje o tom, že by mohli zostať v turnaji až do samého konca?“

O´Globo (Braz.): „Chadli bol hrdina záverečného momentu, ale Lukaku bol prvý, kto pochopil zámer Courtoisa. Ten bol v obklopení dvoch japonských obrancov, keď rozohral na De Bruyneho. Tí potom chýbali vzadu a vzali Japonsku šancu na štvrťfinále.“

L´Equipe (Fr.): „Spočiatku gigantická naivita, ale neskôr skvelý Martínezov koučing. Za stavu 0:2 poslal na ihrisko Fellainiho a Chadliho, ktorí rozprúdili hru medzi líniami a strelili obratové góly. Na tomto nepredvídateľnom šampionáte bolo Belgicko blízko k ďalšej veľkej dezilúzii favorita, ale nakoniec sa vďaka neochvejnej vôli preplazilo cez okolo ihly.“

Marca (Šp.): „Belgicko konečne pripravené na niečo veľké!. Inšpirované strachom z vypadnutia predviedlo v poslednej minúte devastujúci protiútok. Rešpekt pred Samurajmi, ktorí si zaslúžili viac šťastia. Mali však smolu, lebo čelili Červeným diablom schopným všetkého. Nezabudnite, o zápas Brazília – Belgicko nesmiete prísť.“

Championat (Rus.): „Akýže to comeback v Rostove! Belgičania v polovici druhého polčasu prehrávali 0:2 a nakoniec zvíťazili.“

