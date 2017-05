Al Di Meola – gitarový mág opäť na Slovensku !!

Bratislava, 17.5.2017 ( WBN/PR ) – Písať o tom prečo je Al Di Meola génius na gitare by bolo asi na knihu. Američan s talianskymi koreňmi už od 70-tych rokov žiari medzi jazz-rockovými gitaristami, či už to bolo s Chickom Coreom, v legendárnom triu s Pacom de Luciom a Johnom McLaughlinom alebo na bohatej sólovej dráhe.

Jeho nahrávky „Land of the Midnight Sun, Elegant Gypsy“ alebo „ Casino“ patria mezdi najpredávanejšie albumy s inštrumentálnou hudbou vôbec. Di Meola vždy uchvacoval poslucháčov vybrúsenou technikou, hispánskym temperamentom a rockovou dramatickosťou, ktorou sa odlišoval od tradičnejšie ladených jazzových hráčov. Čo ho však drží na vrchole, nie sú spomienky na minulé dekády, ale je to jeho neustála posadnutosť svojou hrou, kombináciu vášne, chytrosti a neuveriteľnej techniky – to sú koncerty Ala Di Meolu.

Jeden z najvplyvnejších gitarových virtuózov sa u nás predstaví s programom – World Sinfonia “Music of Di Meola, Piazzolla & Lennon–Mc Cartney” len na dvoch exkluzívnych koncertoch a to v hudobnom klube Blue Note v Novom Meste nad Váhom a v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.

/ zdroj : Jazz.sk / Sono Brno, krátené a upravené.

15. októbra 2017 klub Blue Note Nové Mesto nad Váhom od 20:00 hod

17. októbra 2017 Spoločenský pavilón Košice od 20:00 hod

https://www.aldimeola.com/

https://www.youtube.com/user/OfficialAlDiMeola

Vstupenky : predajne siete Ticketportál – www.ticketportal.sk