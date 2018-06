Al Pacino si zahrá v Tarantinovej dráme Once Upon a Time in Hollywood

BRATISLAVA 9. júna (WebNoviny.sk) – Americký herec a režisér Al Pacino sa pridal k hereckému obsadeniu drámy filmára Quentina Tarantina Once Upon a Time in Hollywood.

Sedemdesiatosemročný rodák z New Yorku si v novinke zahrá spolu s Bradom Pittom, Leonardom DiCapriom, Margot Robbie, Dakotou Fanning, Damianom Lewisom či Lukeom Perrym.

Dej filmu sa odohráva v roku 1969 v Los Angeles. Hlavnými postavami sú Rick Dalton (DiCaprio), bývalá hviezda westernového televízneho seriálu, a jeho dlhoročný kaskadér Cliff Booth (Pitt).

Obaja sa snažia pretĺkať v Hollywoode, ktorý už nespoznávajú. Rick však má veľmi slávnu susedku, herečku Sharon Tate (Robbie).

Premiéra snímky je naplánovaná na 9. augusta 2019, teda na 50. výročie smrti spomínanej Tate. Tehotnú ju 9. augusta 1969 brutálne zavraždila skupina fanatikov združených okolo Charlesa Mansona. Spolu s ňou prišli o život aj ďalší štyria ľudia.

Al Pacino

sa preslávil ako Michael Corleone v trilógii Krstný otec (1972, 1974, 1990). Známy je aj ako Sonny Wortzik v snímke Psie popoludnie (1975), Tony Montana v kriminálnej dráme Zjazvená tvár (1983), Carlito Brigante vo filme Carlitova cesta (1993), Vincent Hanna v akčnej krimi dráme Horlivosť (1995) alebo Frank Serpico v snímke Serpico (1973). V roku 1992 získal Oscara za stvárnenie podplukovníka Franka Sladea v dráme Vôňa ženy (1992).

na svojom konte má aj ďalších sedem nominácií na prestížnu cenu americkej Akadémie filmových umení a vied za hlavné úlohy v snímkach Serpico, Krstný otec II, Psie popoludnie, …a spravodlivosť pre všetkých (1979) a za vedľajšie roly vo filmoch Krstný otec, Dick Tracy (1990) a Glen Ross z Glengarry (1992).

okrem toho je známy aj z filmov ako Bobby Deerfield (1977), More lásky (1989), S Madonnou v posteli (1991), Frankie a Johnny (1991), Diablov advokát (1997), Donnie Brasco (1997), Insomnia (2002), Kupec benátsky (2004), Dannyho trinástka (2007), Doktor Smrť (2010), Ako za starých čias (2012), Phil Spector (2013), Danny Collins (2015) či Previnenie (2016).

v roku 1996 debutoval ako režisér dokumentárnym filmom AlPacino – Richard III. Režíroval tiež filmy Chinese Coffee (2000), Wilde Salomé (2011) a Salomé (2013).

Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.