Alain Delon oznámil správu, ktorou nepotešil svojich fanúšikov

PARÍŽ 6. mája (WebNoviny.sk) – Francúzsky herec Alain Delon začne na jeseň nakrúcať posledný film svojej hereckej kariéry. Informoval o tom v sobotu denník Le Parisien.

Herec vysvetlil, že pripravovaný film bude o láske medzi mužom v jeho veku – osemdesiatnikom – a ženou okolo päťdesiatky. Delonovou partnerkou bude herečka Juliette Binocheová.

“Bude to môj posledný film. Som ako boxer, ktorý nechce ísť do zbytočného zápasu, nechcem ani zbytočný film,” uviedol 81-ročný Delon, ktorý neúčinkoval v žiadnom filme od roku 2008, keď šiel do distribúcie film Astérix na olympijských hrách, kde hral Césara.

Delon ešte stále hrá v divadle a nakrúca televízne seriály. V divadle hrá so svojou dcérou Anouchkou. Delon hovorí, že hranie v dcérou je to to najkrajšie, čo kedy zažil.