Alanis Morissette čaká tretie dieťa, zverejnila fotografiu na sociálnej sieti

NEW YORK 25. marca (WebNoviny.sk) – Kanadská speváčka Alanis Morissette je tehotná a čaká už svoje tretie dieťa. Na Instagrame v pondelok zverejnila čiernobielu fotografiu, na ktorej jej vidno veľké bruško, na ušiach má sluchátka a spieva.

Správu neskôr potvrdil aj speváčkin agent, informuje tlačová agentúra The Associated Press (AP). Štyridsaťštyriročná speváčka má už osemročného syna Evera Imreho a dcéru Onyx Solace, ktorá bude mať v júni tri roky.

Alanis Nadine Morissette *

* vydala v roku 1991 debutovú nahrávku Alanis a o rok neskôr na ňu nadviazala štúdiovkou Now Is The Time. Na medzinárodnej scéne prerazila až tretím albumom Jagged Little Pill. Vďaka nemu získala ceny Grammy v kategóriách Album roka a Najlepší rockový album, pričom pieseň You Oughta Know jej vyniesla ďalšie dva gramofóniky.

Na nahrávke sa nachádza jeden z jej najväčších hitov Ironic, ale aj skladby You Learn, Hand In My Pocket či Head Over Feet. Na konte má ďalšie tri zlaté gramofóniky, dvanásť cien Juno a dva razy bola nominovaná na Zlatý glóbus. Na trh uviedla aj ďalších päť štúdioviek – Supposed Former Infatuation Junkie (1998), Under Rug Swept (2002), So-Called Chaos (2004), Flavors Of Entanglement (2008) a Havoc And Bright Lights (2012). Ako herečka sa objavila napríklad vo filme Dogma (1999) či seriáloch Sex v meste (1998 – 2004) a Tráva (2005 – 2012).