Alaphilippe už ruky predčasne nezdvihne, na Starej dáme spravil dve chyby a predbehol ho aj Roglič (video)

Na záver 106. ročníka najstarších monumentálnych pretekov Liége-Bastogne-Liége Julian Alaphilippe len tak ľahko nezabudne. Sám vraví, že nesmie zabudnúť, ale poučiť sa. Z pozície takmer istého víťaza sa za pár sekúnd zosunul na druhé a napokon až piate miesto. Ako je to možné?

Francúz jazdiaci v dúhovom drese majstra sveta, ktorý si vybojoval pred týždňom v talianskej Imole, v skupinke piatich lídrov nasadil po bezmála 260 km k záverečnému finišu a papierové predpoklady tvrdili, že ho nemal nikto zdolať.

Zdalo sa, že prognózy sa aj vyplnia a 27-ročný Alaphilippe ovládne druhý monument vo svojej kariére. Lenže tešiť sa s rukami nad hlavou sa začal príliš skoro a doslova na cieľovej čiare ho predstihol Slovinec Primož Roglič.

Prišiel aj o druhé miesto

Na dôvažok jazdec tímu Deceuninck – Quick Step prišiel aj o druhé miesto, keďže rozhodcovia si všimli jeho agresívny spôsob jazdy voči švajčiarskemu súperovi Marcovi Hirschimu a odsunuli ho na koniec elitnej skupiny, ktorá prišla do cieľa. Alaphilippe teda skončil až piaty.

„Urobil som dve chyby. Na zázname som si to pozrel, ako som sa odchýlil od priameho smeru a vybočil z dráhy. Vôbec si však neuvedomujem, ako sa to stalo. Druhou chybou bolo, že som príliš skoro zdvihol ruky. Stalo sa to prvýkrát v mojej kariére a myslím si, že aj naposledy. Dávam však prednosť poklesu o niekoľko priečok v konečnom poradí z druhého miesta ako by to malo byť z prvého,“ uviedol Julian Alaphilippe, cituje ho špecializovaný portál Cyclingnews.

Na otázku, či považuje rozhodnutie o jeho treste za spravodlivé, odpovedal – rozhodne áno. „Mrzí ma, že sa to stalo. Nemám nič, čím by som to ospravedlnil. Je mi to úprimne ľúto, lebo to nie je spôsob, akým riešim veci v pretekoch. Už sa to nestane,“ sľúbil francúzsky univerzál.

Prvýkrát v drese majstra sveta

Alaphilippe veľmi túžil po víťazstve na pretekoch, ktorú sú známe pod prívlastkom „La Doyenne“, čiže Stará dáma. Uvedomoval si, že má dobrú formu, aj keď cítil tlak z toho, že prvýkrát bol oblečený v dúhovom drese majstra sveta. Zároveň uznal kvality víťazného Rogliča.

„Užíval som si to. Všetko bolo perfektné až do chvíle, kým neprišla moja odchýlka z priameho smeru a predčasné zdvihnuté ruky. Škoda, že sa to udialo na takých dôležitých pretekoch. Máme však skvelého víťaza a tým je Primož Roglič,“ zhodnotil Alaphilippe.

Najbližšie sa chystá prvýkrát v kariére aj na dláždené klasiky s vrcholom na pretekoch Okolo Flámska. „Sklamania patria k cyklistike, rovnako ako radosť z úspechov. Všetko však ide v tejto sezóne tak rýchlo, že na toto sklamanie rýchlo zabudnem,“ dodal víťaz pretekov Okolo Slovenska spred dvoch rokov.