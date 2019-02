Albánci prepašovali takmer dve tony drog s banánmi, hrozí im väzenie

BERLÍN 13. februára (WebNoviny.sk) – Nemecká prokuratúra obžalovala ôsmich Albánacov z prepašovania zhruba 1,8 tony kokaínu do Nemecka v škatuliach s banánmi v rámci premysleného systému prepravy drog z Južnej Ameriky do Európy.

Prokuratúra v bavorskom meste Landshut v stredu informovala, že v prípade usvedčenia z pašovania im hrozí do 15 rokov väzenia.

Obžalovaní sú z toho, že kokaín z Ekvádoru prepravovali ukrytý v dodávkach banánov do Hamburgu. Po uložení banánov do skladov na dozrievanie v Nemecku sa obžalovaní podľa prokuratúry do skladov vlámali a drogy si vzali.

Úrady boli upozornené v roku 2017, keď sa niekoľko škatúľ s banánmi, v ktorých stále bol kokaín, objavilo v bavorských supermarketoch.