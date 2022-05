Alex Molčan nepochodil ani vo svojom treťom finále na okruhu ATP, v Lyone prehral s Britom Norriem

Slovenskému tenistovi Alexovi Molčanovi nevyšiel ani tretí finálový pokus na premiérový singlový titul na hlavnom okruhu ATP.

Dvadsaťštyriročný Prešovčan v sobotu totiž na turnaji vo francúzskom Lyone podľahol za 146 minút Britovi Cameronovi Norriemu 3:6, 7:6 (3), 6:1. Bol to premiérový vzájomný zápas oboch tenistov.

Všetky finále boli na antuke

V aktuálnom roku Molčan nepochodil ani vo finále podujatia v marockom Marrákeši, vlani prehral vo finále v srbskom Belehrade. Zverenec trénerov Karola Becka a Mariána Vajdu dosiahol všetky tri finále na antuke.

V sobotňajšom finále nastúpil Molčan ako 47. hráč rebríčka ATP proti svetovej jedenástke. V prvom sete veľmi ťažko hľadal účinnú protizbraň proti hre súpera. Aj keď v šiestej hre brejkol súpera, sám prišiel o vlastný servis až trikrát a Norrie premenil druhý setbal v deviatej hre.

Druhý set začal Slovák brejkom, Brit si však vzápätí vzal servis späť. Obaja súperi si potom držali podanie a v desiatej hre odvrátil hneď dva mečbaly britského tenistu. Neskôr si vynútil tajbrejk a v ňom aj tretí set. Ten už bol v réžii Brita a dotiahol to k štvrtému titulu.

„Dosiahol som prvý titul na antuke a som veľmi šťastný. Alexovi gratulujem k skvelým výkonom počas celého duelu. Som nadšený z toho, ako som zvládol tretí set,“ povedal v pozápasovom rozhovore priamo na kurte Norrie.

Generálka na Roland Garros

Turnaj v Lyone bol pre Molčana generálkou na druhé grandslamové podujatia sezóny Roland Garros v Paríži, ktoré sa začne už v nedeľu.

Napriek finálovej prehre nemožno považovať jeho vystúpenie ako neúspech, veď zdolal domáceho Jo-Wilfrieda Tsongu, Rusa Karena Chačanova, Argentínčana Federica Coriu aj Austrálčana Alexa De Minaura.

Zásluhou finálovej účasti sa Molčan premiérovo v kariére prebojoval do elitnej svetovej štyridsiatky, v online poradí mu patrí 38. pozícia. Ak by v Lyone získal titul, posunul by sa až na 32. priečku.