Alex Molčan si v Lyone poradil s Coriom, zabojuje o svoje tretie finále na okruhu ATP

Slovenského tenistu Alexa Molčana delí už len jedno víťazstvo od účasti v treťom finále dvojhry mužov na hlavnom okruhu ATP. Dvadsaťštyriročný prešovský rodák sa vo francúzskom Lyone prebojoval už do semifinále, vo štvrtkovom štvrťfinále totiž zdolal Argentínčana Federica Coriu za 89 minút 6:3, 6:2.

Nečakal ľahký zápas

V piatok bude o finále bojovať proti štvorke „pavúka“ Austrálčanovi Alexovi de Minaurom, ktorý vo štvrtok postúpil cez nenasadeného Japonca Josukeho Watanukiho.

Molčan síce v prvom sete štvrtkového súboja proti Coriovi prišiel o svoje prvé dve podania, no súpera brejkol pri jeho úvodných troch servisoch a za 53 minút triumfoval 6:3. V druhom sete si už slovenský tenista podanie postrážil a Argentínčana brejkol dvakrát, na postup do semifinále využil druhý mečbal.

„Vedel som, že ma nečaká ľahký zápas. Som rád, že Federica som teraz zdolal, pretože v minulom roku som mu dvakrát podľahol. Rozhodujúce bolo, že sa mi podarilo vnútiť mu svoju hru, počas celého stretnutia som sa koncentroval,“ hovoril Molčan v rozhovore priamo na kurte. Pred doplnenie, Coria zdolal Molčana v roku 2021 na challengeroch v Prostějove a Oeirase.

Osobné maximum v rebríčku

Zverenec trénerov Mariána Vajdu a Karola Becka je v tohtotýždňovom vydaní rebríčka ATP na 47. priečke, no po aktuálnom týždni poskočí minimálne na 41. pozíciu, čo bude jeho nové osobné maximum.

V kariére sa do finále turnaja ATP dostal zatiaľ dvakrát, no v srbskom Belehrade 2021 aj marockom Marrákeši 2022 mu záverečný súboj nevyšiel. V oboch prípadoch to bolo na antuke a na rovnakom povrchu je teraz v semifinále. Turnaj v Lyone je pre Molčana generálkou na druhý grandslamový turnaj sezóny Roland Garros v Paríži, ktorý sa začne v nedeľu.