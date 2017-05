Ovečkin dohrával play-off NHL pod injekciami, preto nepríde na šampionát

WASHINGTON 12. mája (WebNoviny.sk) – Útočník Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin dohrával semifinále play-off Východnej konferenie severoamerickej NHL proti Pittsburghu Penguins (3:4 na zápasy) so zranením v dolnej časti tela a pod injekciami proti bolesti, z tohto dôvodu neposilní ruskú hokejovú reprezentáciu na MS v Nemecku a vo Francúzsku.

Nekonkretizovaná osoba dôkladne oboznámená so situáciou to ako vysvetlenie uviedla pre The Associated Press deň po prehre Washingtonu 0:2 v domácom rozhodujúcom siedmom zápase série s Pittsburghom. Národná federácia FHR absenciu Ovečkina na šampionáte podrobnejšie nekomentovala.

Samotní Capitals nereferovali o Ovečkinovej indispozícii. K zdravotnému stavu hráčov sa vyjadrí kouč Barry Trotz na piatkovej posezónnej hodnotiacej tlačovej besede. Zatiaľ nie je známe, kedy a ako vážne sa Ovečkin zranil. V minulosti štartoval na tucte svetových šampionátov vrátane roku 2013, keď dohral play-off NHL s vlásočnicovou zlomeninou nohy.