Alfredo Rodriguez, Kinga Głyk či Nicola Conte. 9. Ročník festivalu City Sounds prinesie koncom septembra do Bratislavy veľké mená súčasnej svetovej a domácej hudby

Úderom jesene sa hudba pomaly navráti do miest a „pod strechu“. Už o necelých šesť týždňov sa počas posledného septembrového víkendu (23. a 24. septembra) vo Veľkom koncertom a komornom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu uskutoční 9. ročník mestského hudobného festivalu CITY SOUNDS Bratislava. Na dvoch pódiách sa vystriedajú žánrovo pestrí interpreti namixovaní z medzinárodne uznávaných hudobníkov a etablovaných či začínajúcich pozoruhodných zjavov z našich končín.

Talent hudobníka pôvodom z Kuby, Alfreda Rodrígueza, rozpoznal už v roku 2006 na Montreux Jazz Festivale samotný Quincy Jones. Klavirista, nominovaný v minulosti napríklad na cenu Grammy a hrajúci na nespočetnom množstve svetovo uznávaných festivalov so svojím triom do Bratislavy prinesie spojenie energie a virtuozity. Hoci má klasické hudobné vzdelanie, v jeho prejave je cítiť fascinácia tanečnou hudbou z barov v Havane, ako aj progresívny jazz Keitha Jarretta a Chicka Coreu. Známy je tiež prerábkami komerčne známych kúskov, ktorým dáva kubánsky nádych. Podarilo sa mu to napríklad pri skladbe Thriller alebo hudbe k filmu Star Wars.

Alfredo Rodríguez. Foto: Archív CSF

„Už roky si za prioritu kladieme predstaviť slovenskému divákovi najlepších svetových umelcov a propagovať najnovšie hudobné trendy. A potvrdzuje sa to aj výberom interpretov, ktorí navštívia Slovensko začiatkom jesene, „ hovorí jeden z organizátorov festivalu Matej Šálek.

Ďalšou lahôdkou v programe je zázračná, ešte len 25-ročná poľská basgitaristka Kinga Głyk. Okrem pódiových ocenení má jej inštrumentálna virtuozita v spojení s pozitívnym prejavom tiež tisícky sledovateľov v online priestore. S povestným klobúkom na hlave a heslom „hranie hudby by nám malo prinášať radosť, nie stres“ stále pracuje na zdravom prístupe k hudbe.

Kinga Głyk. Foto: Archív CSF

Talian Nicola Conte je spájaný s prepájaním acid jazzu s bossanovou a prvkami starých talianskych melódií. Je známy nielen ako gitarista, ale aj ako producent či tvorca remixov.

Nicola Conte. Foto: Archív CSF

Domáca scéna ponúkne sviežosť a rozmanitosť

David Kollar je etablovaný slovenský hudobník s množstvom medzinárodných spoluprác a tento typ vystúpenia zvolil aj pre CITY SOUNDS, kde sa predstaví v triu. Pôjde o jedinečné živé improvizované vystúpenia „Hudby štvrtého sveta“, teda hudby neurčitého žánru či kultúrneho prostredia v zostave David Kollar, Rick Cox a Paolo Raineri, doprevádzanej štúdiovým a koncertným zvukárom Arnaudom Mercierom. Pôvodcom pojmu „Hudba štvrtého sveta“ je americký skladateľ a trubkár John Hassell, ktorý ho pomenúva ako unikátne spojenie hudby klasickej, starej, s modernou, digitálnou, hudby komponovanej a improvizovanej, hudby východnej a západnej.

V medzinárodnom, 13- člennom zoskupení Lukáš Oravec Orchestra, ktoré získalo cenu Radio Head Awards za jazzovú nahrávku roka sa stretávajú hudobníci z Česka, Maďarska, USA, Nemecka a Slovenska. Debutový album Light of Blue je právom považovaný za jeden z najlepších orchestrálnych počinov minulého roka u nás.

Z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia Bratislava a SOZA.

O CITY SOUNDS

Festival CITY SOUNDS vznikol v roku 2012 na základe dopytu vzdelaného publika po kvalitných hudobných zážitkoch. Promotéri a producenti stojaci za hudobnou tradíciou tohto festivalu majú množstvo skúseností s organizovaním hudobného života, koncertov a festivalov na Slovensku, kde za krátky čas dokázali predstaviť unikátnych umelcov z celého sveta ako je Macy Gray, Jane Birkin, Gregory Porter, Cassandra Wilson, Stanley Clarke, Branford Marsalis, Al Di Meola, Lisa Simone, Postmodern Jukebox, Incognito, Jose James, Liz Wright, John Scofield, Gonzalo Rubalcaba, Dianne Reeves, Kurt Elling, Victor Wooten, Mario Biondi, Marcus Miller, Jamie Woon, Koop, Candy Dulfer, Randy Brecker, ale aj významné slovenské hviezdy ako slovenský rodák Andreas Várady, Juraj Griglák, Hana Gregušová, orchester Cappella Istropolitana, Lash&Gray alebo Sisa Fehér.

