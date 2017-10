Allan Mikušek oslavuje životné jubileum, k narodeninám mu blahoželali aj veľké spevácke hviezdy

BRATISLAVA 30. októbra (WebNoviny.sk) – Pondelok 30. október sa v živote slovenského country speváka Allana Mikušeka točí okolo čísla 50. Svoje okrúhle narodeniny v týchto dňoch oslávi v kruhu najbližších.

Jubileum plánuje Mikušek osláviť vo veľkom štýle. Oslavy spojí s ďalšou významnou životnou udalosťou, 25. výročím pôsobenia na hudobnej scéne. K narodeninám mu srdečne popriali i veľké spevácke hviezdy Michal David, Vašo Patejdl, Franta Nedvěd či Peter Cmorik.

Dvadsaťpäť rokov vo svete hudby Mikušekovi prinieslo mnoho skúseností, zážitkov i významných priateľstiev. A práve tie sa prejavia na oslavách jeho životných míľnikov. Vo veľkej paráde mu k narodeninám a výročiu pôsobenia na hudobnej scéne na jednom pódiu, a nie len spevom, poprajú české i slovenské legendy.

Dúfa, že sa vyhne skladbe „Čože je to päťdesiatka“

Veľkolepá oslava narodenín spojená s oslavou štvrťstoročnice Mikušekovho času strávených na pódiách nesúca názov Galakoncert Allan Mikušek 50-25 + hostia sa uskutoční na sklonku januára a februára nového roka. Pod pojmom hostia sa ukrývajú významné mená česko-slovenského showbiznisu. Počas takmer trojhodinovej hudobnej nálože sa návštevníci koncertu môžu tešiť na silný hudobný zážitok, žánrovú všehochuť, ale aj na množstvo vtipných momentov.

„Táto dvojitá oslava je pre mňa obrovským zadosťučinením, že to všetko, čo som za svoju kariéru urobil, malo zmysel. Pospevujem si od svojich 3 rokov, gitaru som začal brať do rúk a skúšal na ňu hrať v piatich rokoch. Od tej doby som sníval o tom, že stojím na pódiu a hrám s veľkými hviezdami. Prešli roky a už 25 rokov si plním detský sen. Prežil som dobré časy, ale aj tie ťažšie. V oboch prípadoch som mal okolo seba ľudí, ktorí mi vždy dodali silu, elán a chuť do práce. Pár z tých mnohých priateľov a kamarátov prijali pozvanie na môj výročný Galakoncert v Bratislave. Nie aby som si zaspieval ja s nimi, alebo oni so mnou, ale aby sme si zaspievali spolu. V dnešný deň som dovŕšil 50. rok svojho života, teším sa, že aj narodeniny oslávime hudbou. Myslím si však, že vek je len číslo, aj keď za sebou necháva stopy skúseností. V kuloároch som sa dopočul, že sa na mňa na pódiu niečo chystá- dúfam len, že to nebude pieseň Čože je to päťdesiatka J,“ vyznal sa slovenský country spevák.

Blahoželania od speváckych hviezd

Na pripravovanom galakoncerte sú avizovaní zaujímaví hostia. Všetky známe tváre sú s Allanom Mikušekom spojené či už profesionálne, alebo dlhoročnými priateľstvami.

„S Allanom Mikušekom sa poznám už niekoľko rokov a pre mňa je to najlepší country spevák na Slovensku a naviac bezva chlap, ktorý nepokazí žiadnu zábavu. K jeho okrúhlinám mu prajem pevné zdravie, hlas ako zvon a mnoho vypredaných koncertov v ďalších rokoch,“ zaprial oslávencovi český hitmaker Michal David.

Okrem jedného z najpopulárnejších spevákov histórie česko-slovenskej hudobnej scény sa na jednom pódiu predstavia i ďalšie významné mená, ktoré s Mikušekom spája hudobný žáner. Diváci sa môžu tešiť na Frantu Nedvěda a Tie break, Tučňákov, Petra Kocmana, Tomáša Linku či Michaelu Tučnú, ktorá v podobe piesní nesie odkaz svojho otca country legendy Michala Tučného.

„S Allanom som sa zoznámil pred mnohými rokmi v amfíku v Trnave a nejako sme si padli do oka. Od tej doby sme priatelia, aj keď trocha na diaľku. Okrem toho, že je skvelý skladateľ a textár, podľa mňa je aj najlepší country spevák nie len na Slovensku. Vždy, keď je príležitosť, sa stretneme, zaspievame si spolu, podebatujeme a opäť sa poberieme svojou cestou. Konečne sa zasa stretneme na koncerte k jeho narodeninám a výročiu profi kariéry. Teším sa, že mu budem môcť zablahoželať aj osobne. Zatiaľ ´buď zdráv Allane´,“ zaslal pozdrav František Nedvěď.

Elánovka od Vaša Patejdla

Počas trojhodinového koncertu sa na pódiu bratislavskej HANT Arény predstavia i Mikušekovi krajania. Nežnejšie pohlavie zastúpi stále pôvabná Beáta Dubasová. Svoje známe hity, dokonca i jednu elánovku zaspieva uznávaný Vašo Patejdl.

„S Allanom sa poznáme už od deväťdesiatych rokov, keď som sa s ním stretával v mojom štúdiu Relax, kde sme nahrali a vydali jeho album ´Stále hrám…´“ . Veľmi mi imponovala jeho posadnutosť country hudbo. To, ako s ňou žil, a ako ju interpretoval. Bol som rád, že som mu v roku 1994 pomohol cez môjho priateľa Alana Roya Scotta zúčastniť sa country workshopu v Rumunsku, kde sa mohol stretnúť s tými najväčšími americkými hviezdami tohto žánru a dokonca si s nimi zahrať a zaspievať. Veľmi sa teším, že si s ním zaspievam tentoraz aj ja a to na jeho jubilejnom koncerte 30. januára 2018. Ten čas strašne letí…,“ prezradil Patejdl.

Mikušekove priateľstvá nie sú ohraničené vekom

Mikušekove priateľstvá siahajú za hranice našej krajiny, nie sú však ohraničené ani vekom! Mladšiu generáciu na oslavnom koncerte zastúpi mladý spevák, ktorý publiku prostredníctvom svojho chrapľáku predstaví hneď niekoľko skladieb. Reč je o víťazovi slovenskej Superstar a držiteľovi niekoľkých prestížnych ocenení vrátane Zlatého Slávika, ktorých má doma päť.

Aj Peter Cmorik zaprial oslávencovi „Allan Mikušek je pre mňa ďaleko najvýraznejšia osobnosť slovenskej country scény. Je to veľmi sympatický chlapík, vždy z neho sršala radosť a láska k tomu, čo robí. Byť súčasťou jeho jubilejného koncertu považujem za poctu i keď sme žánrovo odlišní. Teším sa, ako si prvýkrát spolu zaspievame, samozrejme, že sme spolu v kontakte, keďže sme z rovnakého sveta. Ostalo to však len pri príjemných rozhovoroch, tentoraz tomu dáme i hudobný rozmer. Allan, nech je tvoj narodeninový deň skvelý, spolu to oslávime rozbalíme na pódiu. Bude to paráda.“

Galakoncert Allan Mikušek 50-25 + hostia bude pre oslávenca výzvou. Allan Mikušek sa so svojimi hosťami predstaví i v polohách mimo svojho charakteristického country žánru. Narodeninová párty spojená s oslavou výročia profesionálnej kariéry slovenského umelca, na ktorej sa na jednom pódiu stretnú stálice slovenskej i českej hudobnej scény, sa uskutoční 30.1.2018 v bratislavskej HANT Aréne.