Amari a Noční bratia. Fantasy, ktoré si zamilujete

Vyrastala ako obyčajné dievča. Ako obstojí v nadprirodzenom svete?

Amari a Noční bratia vás bude baviť, či ste dieťa, tínedžer alebo dospelý. Len trošku otvorte svoju myseľ a užijete si to. Plno zvratov, nečakaných prekvapení, ktoré vás stále držia v napätí.

Je to akčný, magický, dobre napísaný príbeh o veľkej odvahe a boji dobra so zlom.

Amari Petersová je dvanásťročné dievča, ktoré žije v chudobnej štvrti s mamou a so starším bratom Quintonom. Bystrý a obľúbený chlapec sa však jedného dňa záhadne vyparí a Amari nechápe, prečo sa jeho zmiznutiu nevenuje väčšia pozornosť. Prečo to neodvysielali vo všetkých správach? A prečo ho polícia automaticky podozrieva, že sa zaplietol do niečoho nezákonného?

Amari neskôr objaví v bratovej skrini tikajúci kufrík s odkazom, že je určený len jej. Quinton pred ňou očividne tajil oveľa viac, než si myslela. Nechal jej pozvánku na letný výcvik v akomsi tajnom Úrade nadprirodzených vecí. Amari netuší, o čo ide, ale je presvedčená, že práve tam sa dozvie viac o bratovom zmiznutí. Musí si však zvyknúť na myšlienku, že čarodejníci či rôzne záhadné tvory naozaj existujú.

Foto: Bux.sk

Amari počas výcviku súperí s najbohatšími deťmi v krajine, ktoré sa už odmalička pohybujú v nadprirodzenom svete. Navyše úrad každému žiakovi zosilní jeho talent na nadprirodzenú schopnosť, aby mu slúžila pri práci. Amarina schopnosť je však zakázaná. Akoby už aj tak dosť nevytŕčala z davu… Popravde, ešte nikdy sa necítila tak osamelo. Lenže ak sa vzdá a nezvládne tri skúšky, možno nikdy nezistí, čo sa stalo jej bratovi.

Fantasy z vydavateľstva Ikar Amari a Noční bratia je napínavé, dobrodružné, skvele napísané. No súčasne okrem zábavného príbehu rieši aj otázky ako je pôvod, farba pleti, či do akej rodiny sa narodíme – do chudobnej, bohatej ap. Autor tak nenápadne a pútavou formou podsúva spoločenské otázky mladým a deťom, čo je rozhodne dobré.

Vypočujte si úryvok.

Číta Zuzana Jurigová-Kapráliková:

Milan Buno, knižný publicista

