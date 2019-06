Amazon chystá novinku, zásielky plánuje doručovať dronmi

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Najväčší internetový obchod na svete Amazon plánuje v priebehu mesiacov doručovať zásielky svojim zákazníkom pomocou dronov. Svoj plán odhalila spoločnosť na konferencii v americkom Las Vegas.

Dolet dronov má byť 24 kilometrov

Drony by mali byť schopné registrovať prekážky ako sú ľudia, psy alebo šnúry na bielizeň. Dolet by mali mať 15 míľ (približne 24 kilometrov) a poradiť by si mali so zásielkami s hmotnosťou do piatich libier (asi 2,3 kilogramu), uviedol výkonný riaditeľ Amazonu Jeff Wilke.

Neuviedol však, v ktorej krajine na svete a kedy sa tento projekt spustí. Avšak americký Federálny letecký úrad (FAA) pre britskú BBC potvrdil, že udelil Amazonu jednoročnú výnimku na prevádzkovanie dronov v rámci Spojených štátov.

Obvinenia z účelových sľubov

Amazon v minulosti ohľadom doručovania zásielok pomocou dronov obviňovali z účelových sľubov, aby získal publicitu. V novembri 2016 však spoločnosť v anglickom Cambridgei uskutočnila úspešný test, keď dron doručil zásielku v priebehu 13 minút.

Dron, ktorý teraz Amazon vyvinul, má mať šesť rotorov a na rozoznávanie prostredia používa dáta z optických, termálnych a ultrazvukových senzorov. Navrhnutý bol tiež tak, aby sa minimalizovali dotieravé vysokofrekvenčné zvuky.