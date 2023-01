Amazon ruší niekoľko tisíc pracovných miest, podobne ako firmy Meta či Salesforce

Spoločnosť Amazon plánuje zrušiť viac ako 18-tisíc pracovných miest. Dôvodom je snaha znížiť náklady. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Kde sa bude prepúšťať

Internetový gigant, ktorý celosvetovo zamestnáva 1,5 milióna ľudí, nespresnil v akých krajinách plánuje prepúšťať, no uviedol, že sa to dotkne aj Európy. Najviac miest by pritom mali zrušiť vo svojich obchodoch, vrátane Amazon Fresh and Go a tiež v sekcii ľudských zdrojov.

Šéf spoločnosti Andy Jassy rozhodnutie zdôvodnil „neistou ekonomickou situáciou“, pričom poznamenal, že firma „počas niekoľkých rokov rýchlo naberala ľudí“.

„Nerobíme tieto rozhodnutia ľahko ani nepodceňujeme, ako veľmi môžu ovplyvniť životy tých, ktorých to zasiahne,“ uviedol v správe zamestnancom. Oznámenie podľa jeho slov urýchlili, pretože jeden zo zamestnancov ho vypustil na verejnosť.

Podobný scenár v technologických firmách

Amazon registruje spomalenie po tom, ako sa jeho podnikaniu nesmierne darilo počas pandémie, keď ľudia trávili čas doma a míňali online. Technologické firmy podľa BBC ovplyvňuje kombinácia poklesu ziskov z reklamy, keďže podnikatelia sa snažia šetriť, spolu s menším míňaním zo strany zákazníkov, ktorých zasahuje zvýšenie životných nákladov.

Veľké prepúšťanie v poslednom čase ohlásili aj firmy Meta, ktorá vlastní Facebook, Instagram a WhatsApp, a tiež softvérová spoločnosť Salesforce, ktorá podniká v oblasti poskytovania cloudových služieb.

Zamestnanci Amazonu, ktorých sa rušenie pracovných miest dotkne, by sa o tom mali dozvedieť do 18. januára.