Amazon zaplatil tento rok nižšie dane, dôvodom je zvýšené vyplácanie zamestnancov formou akcií

LONDÝN 3. augusta (WebNoviny.sk) – Dane, ktoré vo Veľkej Británii vlani zaplatil internetový predajca Amazon, vlani výrazne klesli, hoci dosiahol silný rast zisku. Logistická divízia Amazon Services UK zaplatila dane v sume 1,7 mil. libier (GBP), pričom rok predtým boli vo výške 7,4 mil.

Uhradili všetky dane

GBP a prevádzkový zisk stúpol zo 48 mil. na 80 mil. GBP. Jedným z dôvodov zníženia dane bolo to, že firma Amazon zvýšila vyplácanie zamestnancov formou akcií. Informuje o tom britský portál bbc.com.

Divízia Amazon Services UK vlani v Británii vyplatila v akciách odmeny v sume 54,8 mil. GBP, pričom rok predtým to bolo 36,7 mil. GBP. Hovorca Amazon Services UK uviedol, že divízia zaplatila všetky dane, ktoré uhradiť mala.

Zisky Amazonu sú malé

„Korporátna daň je založená na zisku a nie na príjmoch a naše zisky zostávajú nízke vzhľadom na to, že v maloobchode je vysoká konkurencia,“ dodal. To však podľa portálu bbc.com bude horkou pilulkou pre maloobchodníkov v kamenných predajniach, ktorí nie sú schopní minimalizovať daňové bremeno tak ľahko. Dlho diskutovaný posun od korporátnej dane zameranej na zisky k zdaneniu tržieb bez ohľadu na to, kde sa dosahujú, sa nezdá bližšie, dodáva bbc.com.