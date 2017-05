Američania by mohli rozšíriť zákaz laptopov na všetky medzinárodné lety

NEW YORK 29. mája (WebNoviny.sk) – Americká vláda by mohla rozšíriť zákaz laptopov v príručnej batožine na všetky medzinárodné lety smerujúce do Spojených štátov alebo z krajiny. Uviedol to v nedeľu americký minister pre vnútornú bezpečnosť John Kelly.

USA v súčasnosti zakazujú používanie väčších elektronických prístrojov, ako sú laptopy a tablety, na palubách letov z desiatich letísk vo ôsmich krajinách Blízkeho východu.

Kelly v televízii Fox News na otázku, či by tento zákaz rozšíril na všetky medzinárodné lety, reagoval slovami: “Mohol by som.” A dodal, že teroristické útoky na palubách lietadiel sú “skutočnou hrozbou”.

“Je to niečo, čím sú teroristi posadnutí – myšlienkou zničenia lietadla počas letu. Najmä, ak ide o americkú leteckú spoločnosť a ak je (lietadlo) plné prevažne ľudí z USA,” vyhlásil minister.

Kelly konštatoval, že vyvíjané sú nové bezpečnostné technológie pre leteckú dopravu. “Je to však skutočne zložitá hrozba a vyhradzujem si toto rozhodnutie, kým bude jasné, kam smerujeme,” dodal po ďalšej otázke o možnosti rozšírenia zákazu.