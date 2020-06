Američania sa možno dostanú na zoznam krajín, ktorým bude zakázané vstúpiť na územie Európskej únie

Krajiny Európskej únie (EÚ) postupne uvoľňujú opatrenia a znovu otvárajú hranice, no zároveň v tejto súvislosti zvažujú zakázať vstup návštevníkom z niektorých krajín, vrátane Spojených štátov. Spravodajskému portálu CNN to povedali nemenovaní predstavitelia únie s tým, že zatiaľ nevideli konkrétne zoznamy krajín.

Američania sa do EÚ nedostanú

V súvislosti s nárastom potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v niektorých častiach sveta spolupracujú členské krajiny EÚ na vypracovaní dohody, ktorých cestovateľov označiť za bezpečných a povoliť im od 1. júla vstup na svoje územie.

Vychádzať by pritom mali z epidemiologickej situácie v krajinách pôvodu. CNN zároveň upozorňuje, že konečné rozhodnutie o otvorení hraníc bude na jednotlivých členských štátoch.

Informáciu o tom, že by sa Američania ani po otvorení európskych hraníc nemuseli dostať na starý kontinent, priniesol v utorok denník The New York Times, podľa ktorého by sa mal zákaz týkať aj Rusov a Brazílčanov.

Dohoda na úrovni európskej 27-čky

Miesto odpovede na otázku, či sú skutočne Spojené štáty na zozname krajín, ktorých obyvateľom možno zakážu vstup do EÚ, odkázal európsky diplomat CNN na usmernenie Európskej komisie z 11. júna.

V ňom komisia uvádza, že „na to, aby boli opatrenia na vonkajších hraniciach EÚ účinné, musia byť koordinované a jednotné. Keďže cestujúci vstupujúci do EÚ sa môžu v Únii voľne pohybovať z jednej krajiny do druhej, je nevyhnutné, aby členské štáty koordinovali rozhodnutia o zrušení cestovných obmedzení. Preto by sa členské štáty mali dohodnúť na spoločnom zozname krajín mimo EÚ, pre ktoré sa cestovné obmedzenia môžu zrušiť od 1. júla, pričom tento zoznam by sa mal pravidelne preskúmavať.“

Dostatočné kapacity na boj s vírusom

Rozhodnutie zrušiť obmedzenia pre konkrétnu krajinu by pritom malo vychádzať z epidemiologickej situácie, opatrení v reakcii na koronavírus v uvedenej krajine, schopnosti uplatňovať opatrenia na zamedzenie šírenia počas cestovania, ako aj z toho, či táto krajina zrušila cestovné obmedzenia voči EÚ.

Obmedzenia by sa mali najskôr zrušiť pre krajiny, kde vládne epidemiologická situácia podobná priemeru EÚ a kde sú zavedené dostatočné kapacity na boj proti vírusu. Obmedzenia by mali zostať v platnosti pre krajiny, kde je situácia horšia než v EÚ.

USA majú viac ako 2 milióny nakazených

Spojeným štátom patria celosvetovo prvé priečky v počte potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom aj v počte úmrtí.

Podľa štatistík Johns Hopkins University dosiaľ potvrdili ochorenie COVID-19 u vyše 2,3 milióna ľudí a viac ako 121-tisíc mu podľahlo.