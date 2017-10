Američania kúpou filiet z lososa podporujú jadrový program Severnej Kórey

CHU-ČCHUN 5. októbra (WebNoviny.sk) – Severokórejskí robotníci spracovávajú morské plody v čínskych továrňach. Informuje o tom agentúra The Associated Press (AP) na základe vlastných zistení. Filety z lososa a krúžky z kalamárov následne smerujú do amerických supermarketov a reštaurácií, ako aj do Kanady a Európy.

To znamená, že Američania, ktorí si kúpia lososa na večeru v supermarketoch Walmart alebo ALDI, de facto sponzorujú severokórejskú vládu a jej jadrový program. Robotníci totiž dostávajú v skutočnosti len zlomok svojich platov, zatiaľ čo asi 70 percent konfiškuje vláda v Pchjongjangu.

Každá dotknutá západná spoločnosť oslovená AP uviedla, že nútené práce a potenciálna podpora severokórejského jadrového programu sú v jej dodávateľských reťazcoch neakceptovateľné. Viaceré uviedli, že záležitosť prešetria, alebo už takéto obchodné vzťahy prerušili.