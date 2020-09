Američania si pripomínajú útoky z 11. septembra 2001, spomienkové podujatia poznačil koronavírus (foto)

Američania si pripomínajú 19. výročie útokov z 11. septembra 2001, ktoré tento rok poznačila pandémia nového koronavírusu. V New Yorku sa po sporoch pre preventívne opatrenia dokonca uskutočnia dve smútočné podujatia – jedno na Ground Zero, mieste, kde stáli budovy Svetového obchodného centra (WTC) zničené pri teroristických útokoch, druhé o pár blokov ďalej.

Spomienkový obrad Pentagonu bude zase obmedzený tak, že sa na ňom nebudú môcť zúčastniť ani rodiny obetí, hoci neskôr k pamätníku budú môcť prísť menšie skupiny ľudí.

Poctu obetiam vzdá aj Trump

Poctu obetiam vzdajú aj prezident Donald Trump a jeho demokratický oponent v prezidentských voľbách Joe Biden. Obaja navštívia Národný pamätník letu 93 pri Shanksville v Pennsylvánii, kde sa zrútilo jedno z unesených lietadiel, len v iných časoch.

Biden sa pred svojou cestou do Pennsylvánie zúčastní aj na spomienke na Ground Zero. Tam tiež príde viceprezident Mike Pence, ktorý sa neskôr zúčastní aj na spomínanej alternatívnej ceremónii.

Niektoré obce v Spojených štátoch pre pandémiu zrušili svoje spomienkové podujatia, ďalšie s nimi napredujú, ale za iných podmienok, ako obyčajne. Organizácia 9/11 Memorial, ktorá má na starosti spomienku na Ground Zero, tento rok zmenila jednu zo svojich najvýznamnejších tradícií, mená obetí nebudú tentokrát čítať ich príbuzní, ale odznejú z nahrávky z reproduktorov.

Príbuzní obetí sú stále pozvaní, organizátori len chceli zamedziť blízkemu kontaktu na pódiu. Preto aj vzniklo spomínané druhé podujatie, za ktorým stojí Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation, podľa ktorej neexistuje dôvod prečo, by ľudia nemohli čítať mená a zároveň dodržiavať bezpečnú vzdialenosť.

Útok navždy pozmenil americké vnímanie bezpečnosti

Obe organizácie sa tiež dostali do rozporu pre nočnú poctu svetelnými lúčmi, ktoré žiaria z miesta WTC a pripomínajú spadnuté dvojičky. 9/11 Memorial ju pôvodne z preventívnych dôvodov zrušil, no po tom ako sa k tomu prihlásila Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation, svoje plány zmenil. Druhá zmienená organizácia napokon zariadila, aby po prvý raz svietili lúče aj v pamätníku Shanksville a v Pentagone.

Udalosti z 11. septembra 2001 si Američania pripomínajú aj dobrovoľníctvom. Vzhľadom na pandémiu organizácia 9/11 National Day of Service and Remembrance ľudí vyzvala, aby pomohli finančným darom alebo inou činnosťou, ktorú môžu robiť doma.

Američania spomínajú na takmer tritisíc obetí, ktoré zahynuli, keď teroristi nasmerovali unesené lietadlá do dvoch budov WTC, známych aj ako dvojičky, Pentagonu – sídla amerického ministerstva obrany, a do poľa pri Shanksville. Udalosti z 11. septembra 2001 výrazne poznačili americkú politiku, vnímanie jej bezpečnosti a fungovanie na miestach ako sú letiská a úrady.

Pri teroristických útokoch z 11. septembra 2001 zahynulo takmer tritisíc ľudí. Foto: archívne, SITA/AP

