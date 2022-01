Američania vyšlú do Pekingu viac ako 200 športovcov, Shiffrinová chce zaútočiť na čo najviac medailí

Americká výprava na zimných olympijských hrách v čínskom Pekingu bude mať 223 športovcov. Miernu prevahu budú mať muži, ktorých bude 114, žien zasa 108. Špecifický prípad je krasokorčuliar Timothy DeLuc, ktorý sám seba charakterizuje ako nebinárneho, čiže necíti sa ako muž, ani ako žena.

Tridsaťjedenročný rodák z Iowy je prvý nebinárny športovec, ktorý si vybojoval účasť na ZOH. USA bude reprezentovať spoločne s Ashley Cain-Gribbleovou v športových dvojiciach.

Debutuje 131 amerických športovcov

Až štyria Američania sa predstavia na najväčšom zimnom športovom sviatku už po piaty raz. Sú nimi snoubordisti Shaun White a Lindsey Jacobellisoví, skeletonistka Katie Uhlaenderová a curler John Shuster. Najstarší z nich je 39-ročný Shuster, člen zlatého tímu zo ZOH 2018 v Pjongčangu 2018, ale aj bronzového z Turína 2006.

„Na zimnej olympiáde debutuje 131 amerických športovcov. Spomedzi 92 športovcov so skúsenosťami zo ZOH 39 už zažilo slastný pocit zo zisku medaily. Ak snoubordista White získa zlato na U-rampe, stane sa len druhým športovcom v histórii ZOH so zlatými medailami zo štyroch hier v individuálnej športovej disciplíne. Zatiaľ jedinou je holandská rýchlokorčuliarka Ireen Wüstová so štyrmi zlatými na 1500 m., resp. 3000 m. z Turína 2006, Vancouveru 2010, Soči 2014 aj Pjongčangu 2018,“ informovala agentúra AP.

Shiffrinová sa predstaví v piatich súťažiach

Najsledovanejšou postavou americkej výpravy na ZOH 2022 bude zjazdárka Mikaela Shiffrinová. Fenomenálna slalomárka aj skvelá univerzálka ohlásila účasť vo všetkých piatich individuálnych súťažiach zjazdového lyžovania a rada by zaútočila na čo najviac medailí. Dosiaľ má 26-ročná rodáčka z Colorada na konte dva zlaté a jeden strieborný olympijský kov, ale pri jej širokom zábere a črtajúcej sa forme možno očakávať, že v Číne pridá minimálne jedno ďalšie zlato.

V takom prípade by predstihla Teda Ligetyho a Andreu Meadovú-Lawrenceovú na čele rebríčka najúspešnejších amerických zjazdárov na ZOH. Legendy nedávneho obdobia Bode Miller a Lindsey Vonnová získali na zimných hrách iba po jednej zlatej medaile.

„Za niekoľko rokov intenzívnej spolupráce sme z Mikaely urobili všestrannú lyžiarku, ktorá dokáže byť konkurencieschopná vo všetkých zjazdových disciplínach. Je veľmi ctižiadostivá a stále má čo dokazovať. Želám jej, aby jej to v Číne vyšlo vo viacerých pretekoch,“ uviedol tréner Jeff Lackie, ktorý musel Shiffrinovú opustiť pred ZOH 2022 pre komplikácie s ochorením COVID-19.