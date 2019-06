Američania zverejnili nové zábery z útokov na tankery a na Blízky východ pošlú ďalších vojakov

TEHERÁN 18. júna (WebNoviny.sk) – Americký Pentagon pošle na Blízky východ 1 000 dodatočných vojakov. Dôvodom je posilnenie obrany amerických síl a spojencov v regióne v čase zvýšeného napätia s Iránom.

Cieľom nasadenia ďalších vojakov a bezpečnostných síl je tiež zlepšenie hliadkovania a zbieranie spravodajských informácií.

Rozhodnutie je súčasť plánu na vyslanie 10-tisíc vojakov do oblasti Blízkeho východu, ktorý americkí predstavitelia predstavili koncom mája. Do regiónu by mali smerovať tiež raketové systémy Patriot, lietadlá a lode.

Americké námorníctvo tiež zverejnilo nové zábery, ktoré podľa neho spájajú Irán s nedávnymi útokmi na ropné tankery v Ománskom zálive. Irán v pondelok oznámil, že do desiatich dní prestane dodržiavať jadrovú dohodu so svetovými mocnosťami z roku 2015.