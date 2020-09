Američanom hrozí „svojvoľné zadržanie“, ak budú cestovať do Číny a Hongkongu

USA odporučili svojim občanom, aby necestovali do Číny a Hongkongu s tým, že im tam hrozí „svojvoľné zadržanie“ a „svojvoľné vynucovanie miestnych zákonov“. Predpokladá sa, že nové odporúčanie, ktoré Washington vydal v utorok, zvýši napätie medzi oboma stranami, ktoré stúplo po tom, ako Peking v júni presadil v Hongkongu nový striktný zákon o národnej bezpečnosti.

„Občania USA, ktorí cestujú do Číny alebo sa v krajine zdržiavajú, môžu byť zadržaní bez prístupu k americkým konzulárnym službám alebo bez informácie o ich údajnom porušení zákona,“ uviedol Washington v cestovnom odporúčaní.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí v utorok povedal, že USA by mali „úplne rešpektovať fakty a nemali by sa zapájať do neodôvodnenej politickej manipulácie,“ keď zverejňujú takéto odporúčania.

„Čína vždy chránila bezpečnosť a práva cudzincov v súlade s čínskou legislatívou. Čína je jednou z najbezpečnejších krajín na svete,“ uviedol hovorca. „Samozrejme, cudzinci v Číne tiež majú povinnosť dodržiavať čínske zákony,“ doda