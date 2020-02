Americká firma požaduje vstup do vraku Titanicu, chce zachrániť Marconiho telegraf

Firma RMS Titanic, Inc. chce z vraku legendárnej lode vytiahnuť telegraf, prostredníctvom ktorého si Titanic snažil privolať pomoc. Právni zástupcovia pozvali na súd svedkov, ktorí mali povedať, prečo je dôležité umožniť tímu vstup do vraku a vyniesť na pevninu Marconiho bezdrôtový telegraf skôr, ako to bude nemožné. „Je to jeden z tých ikonických artefaktov, ako napríklad signálne svetlice,“ povedal na súde v americkom Norfolku vo Virgínii oceánograf David Gallo, ktorý pracuje ako poradca pre spoločnosť.

Najvyšší čas na záchranu prístroja

Sudkyňa Rebecca Beach Smith vyhlásila, že je ešte príliš skoro na akékoľvek rozhodnutia a potrebuje viac detailov o projekte. Zástupcovia firmy uviedli, že je najvyšší čas na záchranu prístroja, ktorý nazývajú „hlasom Titanicu„. Nachádza sa na palube lode, pričom hrozí, že sa nad miestnosťou zrúti strop.

Americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) tvrdí, že návrh je v rozpore s predchádzajúcimi súdnymi rozhodnutiami, ktoré zakazujú firme vyrezávať diery do vraku alebo brať odtiaľ predmety. RMS Titanic, Inc. už má množstvo artefaktov z lode, no všetky ležali mimo vraku.

Musia dodržať archeologické normy

Prokurátor Kent P. Porter sa vyjadril, že súd musí brať do úvahy aj medzinárodné dohody týkajúce sa vraku a tiež archeologické normy. Predstaviteľka Titanic Historical Society, Inc. Karen Kamuda agentúre The Associated Press napísala, že je proti akýmkoľvek zásahom na mieste, keďže je to „pohrebisko„. „Ako vždy, je to len o peniazoch,“ dodala.

Vrak Titanicu objavil v roku 1985 medzinárodný tím, ktorý viedol Robert Ballard.