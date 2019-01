BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) – Americká rapperka Cardi B plánuje tento rok vydať nový album. Dvadsaťšesťročná rodáčka z New Yorku to potvrdila v živom vysielaní na službe Instagram, keď sa jej na nahrávku spýtal jeden z fanúšikov.

„Samozrejme, v roku 2019 bude nový album. Dúfam, že by som mohla album dokončiť v približne rovnakom čase, v akom vyšiel Invasion of Privacy, ale neviem, nakoľko to bude možné, pretože mám pocit, že budem veľmi, veľmi zaneprázdnená,“ vyjadrila sa mladá interpretka.

Cardi B Vlastným menom Belcalis Almanzar, debutovala v roku 2017 singlom Bodak Yellow, ktorý sa dostal na prvú priečku Billboard Hot 100 a v roku 2018 jej vyniesol aj dve nominácie na Grammy. Jej spomínaný prvý album Invasion of Privacy, ktorý sa dostal na trh v apríli 2018, debutoval na prvej priečke Billboard 200 a okrem spomínaného Bodak Yellow z neho vzišli aj ďalšie tri úspešné single Bartier Cardi, Be Careful a I Like It.

Informácie pochádzajú z webstránky consequenceofsound.net a archívu agentúry SITA.